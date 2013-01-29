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Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 15:21 Сегодня, 15:21 Сегодня, 14:18 #1 VA1968LIK

Пол: Мужской Регистрация: 29.01.2013 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 КП: 0.000 Записки Бывалого .

В любой игре есть правила которые если ты нарушаешь то шанс выиграть у тебя равен 0 . В букмекерских делах тоже существует ряд правил!! Многие наверно их знают но я бы хотел их вам напомнить!!

1. Ищите наилучший коэффициент .

2. Считайте вероятности.

3. Выбирайте самые валуйные позиции.

4. Ведите учет ставок .

5. Контролируйте риски.

6. Ставьте перед собой реальные цели.

7. Играйте в нормальных конторах.

8. Определитесь, для чего вы это делаете.

Без соблюдения этих правил ваши выиграшные ставки будут ничтожно малы по сравнению с проиграшными!!!! Но без понимания игры вы не сможете соблюдать все эти правила!! БК стараются дать коэффициенты, не столько опираясь на реальную вероятность исхода, сколько, опираясь на психологию игроков, с целью получить максимальную прибыль. В ЭТОМ и кроется ОСНОВНАЯ предпосылка для выигрыша. Это и есть основная "ошибка" БК. Использование элементарной статистики ведет тоже к проигрышу. Для оценки вероятности приходится решать довольно сложные задачи статистического анализа. Выигрывать можно только правильно оценивая матожидание (вероятность) игр. Если вы не решили эту проблему за счет анализа статистики или накопленного опыта, то дальнейшие пункты в этой статье вам не нужны. Оценка вероятности ставки для игрока очень важно!! Для букмекера точность таких оценок не так важна как для нас (ибо у БК есть маржа и задача в основном--спрогнозировать спрос). Вот понимание этого приводит к пониманию другого---все афишируемые методики и стратегии известны обоим сторонам (и не исключено что часть методик подсчётов и расчётов инициировано самими букмекерами...так проще контролировать логику толпы....) и в этой дуэли шансы игроков ничтожны, а не убыточный результат достижим если Вы не в колхозном строе маршируете под букмекерский барабан....

Все интернет-методики надо проверять (даже если они грамотно обставлены "словесным поносом" и кажутся убедительными).Одним из следствий этого правила является бесполезность игры на явных фаворитов.

Еще одно правило состоит в том, что нельзя сразу следовать никаким правилам или рекомендациям, но нужно обязательно проверять, проверять и еще раз проверять их до начала использования. В них, возможно, заложен потенциал для улучшения вашей игры. Каждый выбирает для себя то что ему более важно!! Я давно для себя сделал вывод что меня губит большое количество ставок!! Я уже несколько лет ставлю только три ставки в день !! Хаотичный «флэт»!!!!! игра 5-15% от банка!!! Я ставлю на ординар 150 , на парлей 100 и в лайве разгоняю 50 . Коф. на любое из трех ставок не меньше 2. Бывают конечно и черные денечки , но в основном я потихоньку плюсуюсь!! Остальное свободное время сижу на сайтах прогнозистов и помогаю людям!! Я так же как и вы болен игрой !! В общем друзья больше думайте и меньше слушайте!! Всем только удачи !! В конце своей статьи поместил еще ряд правил что бы вы улыбнулись и возможно многие узнают себя!!! Секретные правила игры в БК.



1. Займи как можно больше денег. Не важно у кого. Лучше под проценты. И поставь на свой счет в БК.



2. Если осталось мало денег, тогда играй на все. Только так можно выиграть.



3. Перед ставкой хорошенечко понервничай. Взбодрись так сказать. Важно, чтобы ладошки были потными.



4. Всегда прислушивайся к мнению других. Раз они дают советы, значит, что-то действительно знают.



5. Никогда не следуй правилам манименджмента. Так ты долго будешь топтаться на месте и не скоро станешь богатым . Делай крупные ставки.



6. Относись к ставкам легко. Здесь нечему учиться. Разбогатеть можно на чистом везении.



7. Не давай конторе побеждать себя. Если получил убыток обязательно нужно сегодня же отыграться. Чего бы это тебе не стоило.



8. Перед тем как сделать ставку не анализируй и не составляй ни какого плана. Стреляй от бедра. Всё равно тут либо повезет, либо нет.



9. У тебя должен быть один - план заработать за неделю определённую сумму. Если не получается, увеличивай ставки.



10. Ничего не записывай. Всё можно запомнить. Ведение дневника пустая трата времени.



11. Чаще меняй стратегии. Так больше шансов, что какая-нибудь даст прибыль.



12. Если не понимаешь, что происходит, сразу же делай ставку. Потом всё проясниться.



13. Как можно больше времени проводи за компьютером. Так ты лучше настроишься на игру.



14. Если очень хочется сделать ставку и свербит в одном месте, но анализ показывает, что может произойти любой исход, все равно вперёд, время пришло. Главное чтобы было желание.



15. Если гол забила не та команда, на которую поставил, верь, надейся и жди. Ещё лучше при этом молиться.



16. Если крупно влетел, не ругай себя. Ты не виноват. Есть масса причин: плохая погода , это был дог, судья явно подкуплен , неудачный день и т.д.



17. После серии из трёх удачных ставок можешь считать себя Гуру и идти учить других игроков.



18. Играя трезвым ты значительно снижаешь свои шансы. Чем больше выпил перед игрой - тем слаще валуи!



Вы улыбнулись !!???? Я рад !!



С уважением,

Валентин Белозоренко

va1968lik@mail.ru Добрый день всем любителям и профессионалам букмекерских просторов!! Зима , снег и куча свободного времени подтолкнули меня на откровенный разговор и обсуждения по игре с буками . Если вы все знаете и уже нашли свою " золотую жилу " в виде беспроигрышной стратегии или обладаете даром провидца просто закройте и не читайте этот блог. Я пишу для людей которые способны сделать правильный вывод из любой информации!! Я играю на "интерес" уже 33 года и насмотрелся всякого за свою долгую игровую жизнь. Начинал с карт по подвалам и чердакам , потом крутил наперстки на авто рынках Николаева , Одессы и Варшавы. Потом игра по поездам дальнего следования во все возможные игры по названием " разведи лоха" !! Держал с кентами небольшую сеть игровых автоматов. Была у нас и букмекерская контора. Потом имел долю в казино . В общем знаю практически все подноготную игрового мира. И вот что я вам скажу любая игра на интерес в первую очередь строиться на трех китах . Это глупость , жадность и азарт!! Глупость заключается в том что ты не прошел мимо игры ( б.контора , зал игровых автоматов , казино или просто уличная лоторея ) , жадность преобладает над разумом и не хватает сил уйти при первом выиграше . Заметели ли вы что новичкам везет в любую игру!! Даже в конторе новый игрок может не зная не чего о ставках тупо ткнуть пальцем в линию и выиграть!! Я уже не говорю о том что в живую любая игра на деньги начинается с того что лоху дают выиграть немного денег что бы он подумал что он самый умный или фартовый!! Ну и это все потом перерастает у человека в болезнь под названием азарт!! За бугром азарт прировняли к таким же заболеваниям как наркомания и алкоголизм!! Если вы еще не заболели я бы вам советовал бросить это дело!! Выигрывают единицы , а проигрывают почти все!!! ПОДУМАЙТЕ !!В любой игре есть правила которые если ты нарушаешь то шанс выиграть у тебя равен 0 . В букмекерских делах тоже существует ряд правил!! Многие наверно их знают но я бы хотел их вам напомнить!!1. Ищите наилучший коэффициент .2. Считайте вероятности.3. Выбирайте самые валуйные позиции.4. Ведите учет ставок .5. Контролируйте риски.6. Ставьте перед собой реальные цели.7. Играйте в нормальных конторах.8. Определитесь, для чего вы это делаете.Без соблюдения этих правил ваши выиграшные ставки будут ничтожно малы по сравнению с проиграшными!!!! Но без понимания игры вы не сможете соблюдать все эти правила!! БК стараются дать коэффициенты, не столько опираясь на реальную вероятность исхода, сколько, опираясь на психологию игроков, с целью получить максимальную прибыль. В ЭТОМ и кроется ОСНОВНАЯ предпосылка для выигрыша. Это и есть основная "ошибка" БК. Использование элементарной статистики ведет тоже к проигрышу. Для оценки вероятности приходится решать довольно сложные задачи статистического анализа. Выигрывать можно только правильно оценивая матожидание (вероятность) игр. Если вы не решили эту проблему за счет анализа статистики или накопленного опыта, то дальнейшие пункты в этой статье вам не нужны. Оценка вероятности ставки для игрока очень важно!! Для букмекера точность таких оценок не так важна как для нас (ибо у БК есть маржа и задача в основном--спрогнозировать спрос). Вот понимание этого приводит к пониманию другого---все афишируемые методики и стратегии известны обоим сторонам (и не исключено что часть методик подсчётов и расчётов инициировано самими букмекерами...так проще контролировать логику толпы....) и в этой дуэли шансы игроков ничтожны, а не убыточный результат достижим если Вы не в колхозном строе маршируете под букмекерский барабан....Все интернет-методики надо проверять (даже если они грамотно обставлены "словесным поносом" и кажутся убедительными).Одним из следствий этого правила является бесполезность игры на явных фаворитов.Еще одно правило состоит в том, что нельзя сразу следовать никаким правилам или рекомендациям, но нужно обязательно проверять, проверять и еще раз проверять их до начала использования. В них, возможно, заложен потенциал для улучшения вашей игры. Каждый выбирает для себя то что ему более важно!! Я давно для себя сделал вывод что меня губит большое количество ставок!! Я уже несколько лет ставлю только три ставки в день !! Хаотичный «флэт»!!!!! игра 5-15% от банка!!! Я ставлю на ординар 150 , на парлей 100 и в лайве разгоняю 50 . Коф. на любое из трех ставок не меньше 2. Бывают конечно и черные денечки , но в основном я потихоньку плюсуюсь!! Остальное свободное время сижу на сайтах прогнозистов и помогаю людям!! Я так же как и вы болен игрой !! В общем друзья больше думайте и меньше слушайте!! Всем только удачи !! В конце своей статьи поместил еще ряд правил что бы вы улыбнулись и возможно многие узнают себя!!!Секретные правила игры в БК.1. Займи как можно больше денег. Не важно у кого. Лучше под проценты. И поставь на свой счет в БК.2. Если осталось мало денег, тогда играй на все. Только так можно выиграть.3. Перед ставкой хорошенечко понервничай. Взбодрись так сказать. Важно, чтобы ладошки были потными.4. Всегда прислушивайся к мнению других. Раз они дают советы, значит, что-то действительно знают.5. Никогда не следуй правилам манименджмента. Так ты долго будешь топтаться на месте и не скоро станешь богатым . Делай крупные ставки.6. Относись к ставкам легко. Здесь нечему учиться. Разбогатеть можно на чистом везении.7. Не давай конторе побеждать себя. Если получил убыток обязательно нужно сегодня же отыграться. Чего бы это тебе не стоило.8. Перед тем как сделать ставку не анализируй и не составляй ни какого плана. Стреляй от бедра. Всё равно тут либо повезет, либо нет.9. У тебя должен быть один - план заработать за неделю определённую сумму. Если не получается, увеличивай ставки.10. Ничего не записывай. Всё можно запомнить. Ведение дневника пустая трата времени.11. Чаще меняй стратегии. Так больше шансов, что какая-нибудь даст прибыль.12. Если не понимаешь, что происходит, сразу же делай ставку. Потом всё проясниться.13. Как можно больше времени проводи за компьютером. Так ты лучше настроишься на игру.14. Если очень хочется сделать ставку и свербит в одном месте, но анализ показывает, что может произойти любой исход, все равно вперёд, время пришло. Главное чтобы было желание.15. Если гол забила не та команда, на которую поставил, верь, надейся и жди. Ещё лучше при этом молиться.16. Если крупно влетел, не ругай себя. Ты не виноват. Есть масса причин: плохая погода , это был дог, судья явно подкуплен , неудачный день и т.д.17. После серии из трёх удачных ставок можешь считать себя Гуру и идти учить других игроков.18. Играя трезвым ты значительно снижаешь свои шансы. Чем больше выпил перед игрой - тем слаще валуи!Вы улыбнулись !!???? Я рад !!С уважением,Валентин Белозоренкоva1968lik@mail.ru

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