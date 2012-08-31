Анна Чернобай Скайп: cher777889



Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,125 Благодарностей: 481 КП: 0.428

Шесть главных технологий 2016 по версии Bitcoin Magazine

2016 стал ещё одним взрывным годом для Биткойна – криптовалюты и блокчейн технологии. В то время как биткойн преодолел очередной исторический максимум рыночной капитализации, несколько новых цифровых валют также громко заявили о себе, получив широкое освещение в СМИ, при том, что шумиха о блокчейне, возможно, достигла максимума.



Bitcoin Magazine шёл в ногу со всеми этими событиями. Оглядываясь на 2016, это издательство составило три Топ-6 списков самых читаемых тем – в технологиях, бизнесе и новостях.



Приводим 6 самых главных событий 2016 года в области технологий, по популярности.



6: Сквозное шифрование, анонсированное в BIP 151



Связь между Биткойн-узлами, а также между узлами и «тонкими» Биткойн клиентами (SPV-client) в настоящий момент не шифруется по умолчанию. Если не принять меры предосторожности, то данные, передаваемые в сети Биткойна, могут отслеживаться Интернет сервис провайдерами, провайдерами открытых сетей Wi-Fi, а также теми, кто осуществляет мониторинг сети Биткойн.



Но это скоро может измениться. Предложение по усовершенствованию сети Биткойн № 151 (BIP 151), подготовленное разработчиком Bitcoin Core Джонасом Шнелли (Jonas Schnelli), имеет целью сделать шифрование между Биткойн-узлами обязательным по стандарту. Если это нововведение будет широко поддержано и принято к реализации (а в альтернативной реализации Биткойна – bcoin – уже принято), данная мера существенно затруднит возможности перлюстрации конкретных операций (транзакций) или блоков, при этом потенциально обеспечивая повышенный уровень конфиденциальности, повысит секретность обмена данными, для пользователей Биткойна.



Хотя не каждый считает предложенное BIP 151 решение предпочтительным по сравнению с традиционными методами, такими как браузер Tor или виртуальная частная сеть (VPN), предложение вызвало большой интерес среди читателей журнала Bitcoin Magazine, заняв шестое место в списке технологий 2016 по версии издания.



5: Сеть Lightning



На протяжении бОльшей части 2016 года, главной темой, обсуждавшейся Биткойн-сообществом, несомненно, было масштабирование. Вопрос как лучше увеличить скорость обработки транзакций в сети Биткойна волновал почти каждого, в то время как предпочтительные решения разнились.



В качестве одного из наиболее перспективных предложений сеть Lightning вполне могла бы радикально изменить ситуацию. Инновационное решение – особенно хорошо подходит для микроплатежей – минимизирует количество необходимых транзакций непосредственно на блокчейне сети, при этом реализуя мгновенные подтверждения и обеспечивая повышенный уровень конфиденциальности.



Сеть Lightning и похожие, совместимые с ней проекты, такие как Amiko Pay и Thunder были впервые предложены в 2015 году, и к настоящему времени развиваются как минимум шестью компаниями. В лучшем случае, рабочий программный продукт может выйти на рынок уже этой зимой, хотя многое зависит от активации работ по внедрению софтфорка SegWit, предложенного командой разработчиков ядра Биткойн.



Станет ли сеть Lightning столь же успешной, как на то многие надеются, еще предстоит увидеть, но она определенно была одной из самых популярных тем, обсуждаемых в Bitcoin Magazine, заняв таким образом пятое место в списке за прошедший год.



4: Мультподпись (multisig)



Номер четыре – старенькая, но всеми любимая мультиподпись и транзакции с мультиподписью.



Транзакции с мультиподписью – такие транзакции, для подтверждения которых требуется несколько подписей. Используя мультиподпись, несколько человек могут, например, совместно использовать один кошелек и быть уверенны, что никто не убежит, прихватив с собой активы. Совсем недавно, мультиподпись стала основой для более сложных решений, таких как сеть Lightning.



С технической точки зрения, мультиподпись была частью Биткойн-протокола с тех пор как Сатоши Накамото реализовал код в 2009 году, хотя в течение первых лет мультиподпись не была стандартом. Она стала стандартной частью Биткойн-протокола в 2012 году. За четыре года мультиподпись стала довольно распространенной – нескольких кошельков, предлагают её по умолчанию.



Мультиподпись – это, вероятно, самое базовое, но все ещё наиболее часто используемое на сегодняшний день приложение для смарт-контрактов, что объясняет, почему статьи на эту тему на сайте Bitcoin Magazine до сих пор держатся в списке самых популярных.



3: Эфириум и полнота по Тьюрингу



Во многом, 2016 год был годом Эфириума. Собственно, платформа смарт-контрактов Эфириум и её цифровая валюта эфир (ether, ETH) пережили бум на протяжении первой половины года: эфир вырос с менее чем $1 до $20. И хотя обменный курс уже упал до уровня около $8, она всё равно является одной из наиболее эффективных (хорошо растущих) цифровых валют 2016.



Более того, некоторые провозгласили платформу смарт-контрактов Эфириум как будущую технологию не только цифровой валюты, но, возможно, даже и будущих вычислений. В то время, как Биткойн несколько ограничен в своих возможностях, полнота по Тьюрингу платформы Эфириум позволяет создавать любое блокчейн-приложение.



Но у Эфириума также был трудный период во второй половине 2016 года. Во-первых, известная платформы с многомиллионными инвестициями «The DAO» была взломана, после чего Фонд Эфириума пришел к весьма спорному аварийному хардфорку для восстановления потерянных средств, чем вызвал раскол блокчейна. Позже, Эфириум подвергся серии атак, которые пришлось купировать введением новых хардфорков.



В то время, как некоторые специалисты видят в этой серии хардфорков полезный процесс, направленный на повышение надежности и безопасности Эфириума при отражении будущих атак, другие задаются вопросом является ли в самом деле полнота по Тьюрингу необходимым свойством цифровой валюты вообще.



В любом случае, Эфириум и его полнота по Тьюрингу были в центре внимания на протяжении всего 2016 года, обеспечив им третье место в списке.



2: SegWit (Segregated Witness)



Впервые публично представленная за пару недель до конца 2015 года, концепция SegWit (Segregated Witness) развивалась и тестировалась на протяжении всего 2016 года и была официально имплементирована в протокол Биткойна в конце октября этого года.



Будучи центральным элементом, определяющим план развития ядра Биткойна в плане масштабируемости, предложенный софтфорк может сулить несколько выгод. Пожалуй, самое важное, SegWit исправил бы «ковкость транзакций» ядра, по сути закладывая основу для оптимизации вышеупомянутой сети Lightning. Предложенное обновление протокола также улучшит гибкость Биткойна с помощью системы управления версиями скрипта; оно также включает в себя и эффективное решение проблемы увеличения предельного размера блока и многое другое.



Однако, в последнем квартале 2016 года стало понятно, что реализация софтфорка пока не стала свершившимся фактом. По крайней мере один майнинг-пул – расположенный в Китае ViaBTC – активно выступает против принятия софтфорка SegWit. Будет данное предложение принято или нет, может оказаться одним из самых важных событий 2017 года.



В 2016 году, концепция SegWit получает второе место в нашем списке.



1: Альткойн Zcash и технология zkSNARKs



Эфириум был не единственной альтернативой Биткойну, получившей широкое освещение в СМИ в 2016 году.



Стартовав в качестве слоя анонимности для Биткойна ещё в 2013 году, альткойн Zcash вышел на рынок в октябре 2016.



Цифровая валюта, разрабатываемая Зуко Уилкокс О’Хирн (Zooko Wilcox-O’Hearn) и его командой, мгновенно вызвала огромный ажиотаж. Отчасти из-за её спорной, но сильно разрекламированной заявленной анонимности, отчасти из-за её сумасшедшего воздействия на рынок вскоре после её запуска и, конечно же, также отчасти из-за её базовой технологии zkSNARKs.



Технология zkSNARK, в названии которой «zk» означает нулевое разглашение (zero-knowledge), а «SNARK» – краткий неинтерактивный аргумент знания (Succinct Non-interactive Argument of Knowledge), является новым криптографическим методом, гарантирующим действительность операций, при этом вообще без раскрытия каких-либо данных об этих операциях. В альткойне Zcash, этот криптографический метод используется для сокрытия адресов транзакции и суммы отправленных денег. Альткойн Zcash обладает уровнем анонимности, не замеченным прежде ни у одной цифровой валюты.



Bitcoin Magazine участвовал в выводе на рынок альткойна Zcash и присвоил этой новой валюте и её базовой технологии первое место в списке Топ-6 технических трендов 2016 года



Источник 2016 стал ещё одним взрывным годом для Биткойна – криптовалюты и блокчейн технологии. В то время как биткойн преодолел очередной исторический максимум рыночной капитализации, несколько новых цифровых валют также громко заявили о себе, получив широкое освещение в СМИ, при том, что шумиха о блокчейне, возможно, достигла максимума.Bitcoin Magazine шёл в ногу со всеми этими событиями. Оглядываясь на 2016, это издательство составило три Топ-6 списков самых читаемых тем – в технологиях, бизнесе и новостях.Приводим 6 самых главных событий 2016 года в области технологий, по популярности.Связь между Биткойн-узлами, а также между узлами и «тонкими» Биткойн клиентами (SPV-client) в настоящий момент не шифруется по умолчанию. Если не принять меры предосторожности, то данные, передаваемые в сети Биткойна, могут отслеживаться Интернет сервис провайдерами, провайдерами открытых сетей Wi-Fi, а также теми, кто осуществляет мониторинг сети Биткойн.Но это скоро может измениться. Предложение по усовершенствованию сети Биткойн № 151 (BIP 151), подготовленное разработчиком Bitcoin Core Джонасом Шнелли (Jonas Schnelli), имеет целью сделать шифрование между Биткойн-узлами обязательным по стандарту. Если это нововведение будет широко поддержано и принято к реализации (а в альтернативной реализации Биткойна – bcoin – уже принято), данная мера существенно затруднит возможности перлюстрации конкретных операций (транзакций) или блоков, при этом потенциально обеспечивая повышенный уровень конфиденциальности, повысит секретность обмена данными, для пользователей Биткойна.Хотя не каждый считает предложенное BIP 151 решение предпочтительным по сравнению с традиционными методами, такими как браузер Tor или виртуальная частная сеть (VPN), предложение вызвало большой интерес среди читателей журнала Bitcoin Magazine, заняв шестое место в списке технологий 2016 по версии издания.На протяжении бОльшей части 2016 года, главной темой, обсуждавшейся Биткойн-сообществом, несомненно, было масштабирование. Вопрос как лучше увеличить скорость обработки транзакций в сети Биткойна волновал почти каждого, в то время как предпочтительные решения разнились.В качестве одного из наиболее перспективных предложений сеть Lightning вполне могла бы радикально изменить ситуацию. Инновационное решение – особенно хорошо подходит для микроплатежей – минимизирует количество необходимых транзакций непосредственно на блокчейне сети, при этом реализуя мгновенные подтверждения и обеспечивая повышенный уровень конфиденциальности.Сеть Lightning и похожие, совместимые с ней проекты, такие как Amiko Pay и Thunder были впервые предложены в 2015 году, и к настоящему времени развиваются как минимум шестью компаниями. В лучшем случае, рабочий программный продукт может выйти на рынок уже этой зимой, хотя многое зависит от активации работ по внедрению софтфорка SegWit, предложенного командой разработчиков ядра Биткойн.Станет ли сеть Lightning столь же успешной, как на то многие надеются, еще предстоит увидеть, но она определенно была одной из самых популярных тем, обсуждаемых в Bitcoin Magazine, заняв таким образом пятое место в списке за прошедший год.Номер четыре – старенькая, но всеми любимая мультиподпись и транзакции с мультиподписью.Транзакции с мультиподписью – такие транзакции, для подтверждения которых требуется несколько подписей. Используя мультиподпись, несколько человек могут, например, совместно использовать один кошелек и быть уверенны, что никто не убежит, прихватив с собой активы. Совсем недавно, мультиподпись стала основой для более сложных решений, таких как сеть Lightning.С технической точки зрения, мультиподпись была частью Биткойн-протокола с тех пор как Сатоши Накамото реализовал код в 2009 году, хотя в течение первых лет мультиподпись не была стандартом. Она стала стандартной частью Биткойн-протокола в 2012 году. За четыре года мультиподпись стала довольно распространенной – нескольких кошельков, предлагают её по умолчанию.Мультиподпись – это, вероятно, самое базовое, но все ещё наиболее часто используемое на сегодняшний день приложение для смарт-контрактов, что объясняет, почему статьи на эту тему на сайте Bitcoin Magazine до сих пор держатся в списке самых популярных.Во многом, 2016 год был годом Эфириума. Собственно, платформа смарт-контрактов Эфириум и её цифровая валюта эфир (ether, ETH) пережили бум на протяжении первой половины года: эфир вырос с менее чем $1 до $20. И хотя обменный курс уже упал до уровня около $8, она всё равно является одной из наиболее эффективных (хорошо растущих) цифровых валют 2016.Более того, некоторые провозгласили платформу смарт-контрактов Эфириум как будущую технологию не только цифровой валюты, но, возможно, даже и будущих вычислений. В то время, как Биткойн несколько ограничен в своих возможностях, полнота по Тьюрингу платформы Эфириум позволяет создавать любое блокчейн-приложение.Но у Эфириума также был трудный период во второй половине 2016 года. Во-первых, известная платформы с многомиллионными инвестициями «The DAO» была взломана, после чего Фонд Эфириума пришел к весьма спорному аварийному хардфорку для восстановления потерянных средств, чем вызвал раскол блокчейна. Позже, Эфириум подвергся серии атак, которые пришлось купировать введением новых хардфорков.В то время, как некоторые специалисты видят в этой серии хардфорков полезный процесс, направленный на повышение надежности и безопасности Эфириума при отражении будущих атак, другие задаются вопросом является ли в самом деле полнота по Тьюрингу необходимым свойством цифровой валюты вообще.В любом случае, Эфириум и его полнота по Тьюрингу были в центре внимания на протяжении всего 2016 года, обеспечив им третье место в списке.Впервые публично представленная за пару недель до конца 2015 года, концепция SegWit (Segregated Witness) развивалась и тестировалась на протяжении всего 2016 года и была официально имплементирована в протокол Биткойна в конце октября этого года.Будучи центральным элементом, определяющим план развития ядра Биткойна в плане масштабируемости, предложенный софтфорк может сулить несколько выгод. Пожалуй, самое важное, SegWit исправил бы «ковкость транзакций» ядра, по сути закладывая основу для оптимизации вышеупомянутой сети Lightning. Предложенное обновление протокола также улучшит гибкость Биткойна с помощью системы управления версиями скрипта; оно также включает в себя и эффективное решение проблемы увеличения предельного размера блока и многое другое.Однако, в последнем квартале 2016 года стало понятно, что реализация софтфорка пока не стала свершившимся фактом. По крайней мере один майнинг-пул – расположенный в Китае ViaBTC – активно выступает против принятия софтфорка SegWit. Будет данное предложение принято или нет, может оказаться одним из самых важных событий 2017 года.В 2016 году, концепция SegWit получает второе место в нашем списке.Эфириум был не единственной альтернативой Биткойну, получившей широкое освещение в СМИ в 2016 году.Стартовав в качестве слоя анонимности для Биткойна ещё в 2013 году, альткойн Zcash вышел на рынок в октябре 2016.Цифровая валюта, разрабатываемая Зуко Уилкокс О’Хирн (Zooko Wilcox-O’Hearn) и его командой, мгновенно вызвала огромный ажиотаж. Отчасти из-за её спорной, но сильно разрекламированной заявленной анонимности, отчасти из-за её сумасшедшего воздействия на рынок вскоре после её запуска и, конечно же, также отчасти из-за её базовой технологии zkSNARKs.Технология zkSNARK, в названии которой «zk» означает нулевое разглашение (zero-knowledge), а «SNARK» – краткий неинтерактивный аргумент знания (Succinct Non-interactive Argument of Knowledge), является новым криптографическим методом, гарантирующим действительность операций, при этом вообще без раскрытия каких-либо данных об этих операциях. В альткойне Zcash, этот криптографический метод используется для сокрытия адресов транзакции и суммы отправленных денег. Альткойн Zcash обладает уровнем анонимности, не замеченным прежде ни у одной цифровой валюты.Bitcoin Magazine участвовал в выводе на рынок альткойна Zcash и присвоил этой новой валюте и её базовой технологии первое место в списке Топ-6 технических трендов 2016 года

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