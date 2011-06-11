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Re: Какой Bitcoin кошелек выбрать
Советую завести несколько.
У меня лично Xapo и Coin Space как транзитные прослойки, чтобы не стремно было светить их где попало, на них стекаются средства со всех сторон.
Далее из этих кошельков пополняются счета на биржах, и если надо выводятся обратно из бирж только на эти счета.
Еше Green Address типа копилка, на него попадают деньги только из моих же Xapo и Coin Space.
Мой счет Green Address известен только мне, и из него деньги либо идут далее на хранение в Bitcoin Core, либо если надо на вывод.
На всех указанных кошельках комиссии по минимуму.