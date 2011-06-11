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Какой Bitcoin кошелек выбрать

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Старый Сегодня, 14:08
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.05.2016
Сообщений: 117
Благодарностей: 52
КП: 0.000
Какой Bitcoin кошелек выбрать
Какой Bitcoin кошелек выбрать
Сам пользуюсь blockchain.info но последние время blockchain.info сильно завысил комиссию, и стало не выгодно совершать платежи. С точки зрения функционала и надёжности нареканий нет.

Прошу предложить ваши варианты надёжного сервера с не завышенной комиссией


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milchenkoff на форуме  
Старый Сегодня, 14:34
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,533
Благодарностей: 147
КП: 0.094
Re: Какой Bitcoin кошелек выбрать
Советую завести несколько.
У меня лично Xapo и Coin Space как транзитные прослойки, чтобы не стремно было светить их где попало, на них стекаются средства со всех сторон.
Далее из этих кошельков пополняются счета на биржах, и если надо выводятся обратно из бирж только на эти счета.
Еше Green Address типа копилка, на него попадают деньги только из моих же Xapo и Coin Space.
Мой счет Green Address известен только мне, и из него деньги либо идут далее на хранение в Bitcoin Core, либо если надо на вывод.
На всех указанных кошельках комиссии по минимуму.
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На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
Invention на форуме  
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