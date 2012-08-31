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Индонезийские боевики предпочитают биткоины и телеграмм

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Старый Сегодня, 14:01
#1
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Индонезийские боевики предпочитают биткоины и телеграмм

Боевики-исламисты в Индонезии увеличили за год количество финансовых транзакций, осуществленных с помощью биткоина и PayPal, в два раза.

Как сообщил руководитель национального центра анализа за финансовыми операциями (INTRAC/PPATK) Киагус Ахмад Бадаруддин, преступники почти отказались от использования традиционных средств денежных переводов, пишет CryptoCoinNews. По данным агентства, число мошеннических операций, связанных с терроризмом в 2016 году, увеличилось с 12 по 25 случаев. Часть средств предназначалась для экстремистов, орудующих на острове Ява.

Большинство транзакций осуществлял полевой командир Исламского государства (террористической организации, запрещенной на территории РФ) Бахрум Наим, который проходил боевые тренировки в Ираке и Сирии.

Бадаруддин рассказал, что индонезийские правоохранительные органы раскрыли цепочку террористических ячеек, связанных с ИГ, в конце 2016 года. Многие из них получали средства и инструкции по созданию взрывных устройств от Бахрума из Сирии. Инструкции отправлялись через специальный канал в телеграмме, сообщил начальник индонезийской полици Тито Карнвиан. Среди предотвращенных терактов — атака на президентский дворец в Джакарте, которую должна была осуществить терриристка-смертница.

По мнению индонезийских антитеррористических органов, необходимо усилить контроль за транзакциями в биткоинах и через PayPal.

Использование биткоина в Индонезии не регламентировано законодательно. В 2014 году центробанк страны выпустил предупреждение о том, что биткоин не является юридически признанной валютой или законным платежным средством. Но число пользователей биткоина в Индонезии существенно увеличилось за последние годы. По данным издания Jakarta Post, ежедневный объем сделок с криптовалютой в Индонезии вырос до $1,48 млн
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 14:46
#2
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Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,533
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Re: Индонезийские боевики предпочитают биткоины и телеграмм
Это уже давно ни для кого не секрет что биткоин достаточно часто используется как теневые деньги бандитов и террористов. Но вот PayPal зачем им нужен, не понятно.
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