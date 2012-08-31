Индонезийские боевики предпочитают биткоины и телеграмм

Боевики-исламисты в Индонезии увеличили за год количество финансовых транзакций, осуществленных с помощью биткоина и PayPal, в два раза.
Как сообщил руководитель национального центра анализа за финансовыми операциями (INTRAC/PPATK) Киагус Ахмад Бадаруддин, преступники почти отказались от использования традиционных средств денежных переводов, пишет CryptoCoinNews. По данным агентства, число мошеннических операций, связанных с терроризмом в 2016 году, увеличилось с 12 по 25 случаев. Часть средств предназначалась для экстремистов, орудующих на острове Ява.
Большинство транзакций осуществлял полевой командир Исламского государства (террористической организации, запрещенной на территории РФ) Бахрум Наим, который проходил боевые тренировки в Ираке и Сирии.
Бадаруддин рассказал, что индонезийские правоохранительные органы раскрыли цепочку террористических ячеек, связанных с ИГ, в конце 2016 года. Многие из них получали средства и инструкции по созданию взрывных устройств от Бахрума из Сирии. Инструкции отправлялись через специальный канал в телеграмме, сообщил начальник индонезийской полици Тито Карнвиан. Среди предотвращенных терактов — атака на президентский дворец в Джакарте, которую должна была осуществить терриристка-смертница.
По мнению индонезийских антитеррористических органов, необходимо усилить контроль за транзакциями в биткоинах и через PayPal.
Использование биткоина в Индонезии не регламентировано законодательно. В 2014 году центробанк страны выпустил предупреждение о том, что биткоин не является юридически признанной валютой или законным платежным средством. Но число пользователей биткоина в Индонезии существенно увеличилось за последние годы. По данным издания Jakarta Post, ежедневный объем сделок с криптовалютой в Индонезии вырос до $1,48 млн