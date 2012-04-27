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Блокчейн нужен всем - даже супермаркетам

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#1
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Аватар Анна Чернобай
 
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Блокчейн нужен всем - даже супермаркетам
Завоевав популярность в финансовом секторе, технология блокчейн постепенно распространяется и на другие сферы применения. Самые разные бизнес-проекты — даже самые обыденные и привычные — начинают приобщаться к блокчейн: от сферы торговли драгоценными камнями и другими предметами роскоши до продажи хлопка или свинины. Ясно одно — технология блокчейн находит широкое применение во всем многообразии человеческой деятельности. В данной статье мы продемонстрируем, что «блокчейн-проект» — это необязательно что-то необычное и непостижимое.


Это может быть и сеть Bitcoin, и… свиное мясо. Вы, наверное, удивились такому тандему, но не спешите: везде есть вещи, для гарантии качества которых необходим строгий учет, — а именно такую возможность дарит технология блокчейн.

Блокчейн — это децентрализованный и открытый журнал для неизменяемой записи транзакций, впервые появившийся в сети Bitcoin, которая до сих пор пользуется огромным спросом. Тем не менее, блокчейн вышла не только за рамки Bitcoin, но уже и за рамки банковской системы, где используется для проведения анонимных платежей.

Благодаря тому, что блокчейн — распределенная сеть, ее применение гарантирует безопасность в плане отсутствия единого уязвимого центра. Кроме того, сохраненные в блокчейн данные нельзя редактировать, поэтому пользователям не придется тревожиться о том, стоит ли доверять бухгалтеру. Все это — факторы, которые обусловили успех блокчейн в бизнесе.

Посмотрим на четыре примера того, как и где можно использовать данную технологию.


Платежные системы



Bitcoin-блокчейн стала альтернативным средством платежа, позволив обходить банковскую систему стороной.

Но как же тогда банки? Парадоксально, но то, что многим не нравится в Bitcoin, привлекло банковских служащих. Блокчейн — открытая для всеобщего просмотра база данных, и банки используют ее для клиринговых расчетов: в блокчейн легко можно убедиться в кредитоспособности контрагента сделки.

Ripple — это крупнейшая клиринговая структура, основанная на блокчейн. Среди партнеров Ripple международная финансово-кредитная группа Santander, британская транснациональная корпорация Standard Chartered и крупнейший швейцарский банк UBS. В свою очередь, банк UBS сотрудничает с Santander в сфере разработки цифровых денег и блокчейн USC (англ. Utility Settlement Coin — «практичные деньги для расчетов»), через которую можно совершать расчеты в любой валюте. В данном проекте также участвуют немецкий банк Deutsche Bank и американская холдинговая финансовая компания BNY Mellon.

Как только завершится работа над USC, конкуренция между платежными блокчейн-системами и системами межбанковских расчетов, вроде SWIFT, станет реальностью.


Управление сетевой идентификацией



Интернет затрудняет установление личности пользователя, что дает злоумышленникам возможность действовать безнаказанно.

Министерство внутренних дел США решило эту проблему благодаря сотрудничеству с Factom, который предлагает проект блокчейн-аутентификации устройств: базу данных с функцией временных отметок, где производится запись идентификационного кода устройства, данных о его производителе, доступных обновлениях, обнаруженных угрозах и правах доступа.

Такая база управления данными устройств имеет все шансы на реализацию, хотя по мнению представителей Министерства внутренней безопасности США, потенциал блокчейн в борьбе с кибератаками еще далеко не исчерпан.


Проверка документов



Представьте, что вы собрались нанять на работу специалиста, который разбирается в технологии блокчейн. Кандидаты на должность уверяют вас о наличии у них соответствующего сертификата. Но как проверить его подлинность?

Разработчики Learning Machine надеятся помочь вам: на данную платформу кандидаты могут загружать свои документы, которые будут проверяться в системе Blockcerts. Blockcerts предлагает службу хранения серфитикации. Благодаря этой системе можно будет убедиться в подлинности документа, не обращаясь в организацию, которой он был выдан.

Это может быть свидетельство об образовании, сертификат о прохождении курса повышения квалификации, удостоверение членства в каком-либо объединении и прочее. Компания Learning Machine совместно с научно-исследовательской лабораторией Массачусетского технологического института (MIT Media Lab) уже запустили децентрализованную аттестационную систему Blockcerts, опубликовав открытый код на Github.


Продажа свинины



«Как же блокчейн пригодилась в сфере продажи — и не брильянтов, а свиного мяса?» — спросите вы. Все просто. У свинины есть срок годности, который важен для определения свежести и безопасности употребления мяса.

Цель блокчейн-проекта от сети супермаркета Walmart — отслеживать путь продукта до прилавка и его происхождение. В проекте используется цепочка блоков, разработанная IBM, в которую будут записываться данные о месте производства свинины, месте и способе ее обработки, температуре хранения и сроке годности.

Если возникнет необходимость отозвать товар, то не нужно будет отзывать всю продукцию целиком: благодаря записям в блокчейн, легко можно узнать, где товар находится, продан он уже или нет, а если да, то кому.

Подобную технологию можно применять относительно любой другой продукции. Не так давно Walmart основал в Китае Центр сотрудничества в сфере продовольственной безопасности (англ. Walmart Food Safety Collaboration Center, WFSCC), в планы которого входит кооперация с IBM и другими партнерами по цеху и применение блокчейн для обеспечения безопасности пищевых продуктов.

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