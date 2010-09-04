В Норвегии готовы полностью отказаться от FM-радио

Дни обычного FM-радио подходят к концу. Всё чаще пользователи отдают предпочтение стриминговым сервисам и цифровому радио. К примеру, в Норвегии на этой неделе и вовсе объявили о полном прекращении вещания FM-радио. Это первая страна в мире, где было принято столь кардинальное решение полностью отказаться от старой технологии. При этом сами пользователи, похоже, не в восторге от таких изменений. По данным Reuters, 66% норвежцев выступили против отключения FM-радио, и только 17% поддерживают эту идею. Как сообщается, главной проблемой является то, что два миллиона автомобилей жителей Норвегии попросту не оборудованы цифровыми радиоприёмниками.
Оле Йорген Торвмарк, руководитель Digital Radio Norway, заявил, что хороший цифровой радиоприёмник для автомобиля стоит около $175, поэтому для большого числа норвежцев отключение FM-радио может оказаться весьма дорогостоящей затеей. Более того, огромное число радиостанций попросту перестанет существовать, что является ещё одной причиной недовольства граждан Норвегии.
Преимуществами цифрового радио является более высокое качество звучания. В Норвегии это особенно критично, так как там много гор, препятствующих распространению радиоволн. Власти страны ожидают, что полный переход на цифровое радио завершится к концу текущего года. Поддержание обеих технологий не рассматривается, так как это слишком затратно для государства и компаний.
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