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Рюкзак POP-I оснащён E-Ink дисплеем

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Рюкзак POP-I оснащён E-Ink дисплеем

Одной из наиболее любопытных новинок прошедшей выставки CES 2017 стал необычный рюкзак от калифорнийской компании POP-I. Сам по себе рюкзак выглядит вполне обыденно, не выделяясь расцветкой или формами, однако у него есть одна примечательная особенность - E-Ink дисплей, расположенный на внешней стороне. Экран может демонстрировать любое изображение, которое выведет на него пользователь, будь то фотография со смартфона или любимая картинка.


Для того чтобы отправить на экран рюкзака изображение, необходимо скачать мобильное приложение и выбрать нужный снимок из библиотеки. Подключение к устройству осуществляется при помощи Bluetooth. Дисплеи, устанавливаемые в POP-I, являются гибкими и небьющимися, что делает их подходящим решением для использования в рюкзаке.


Рюкзаки будут поставляться в двух версиях с разными габаритами экрана - пользователям предложат на выбор 10-дюймовый или более компактный 4,7-дюймовый вариант. Сообщается, что продолжительность работы дисплея составляет до 30 дней без необходимости подзарядки.


Планируется, рюкзак будет доступен из кожи и холщовой ткани. Заявленная стоимость POP-I - от $100 до $400. Поставки начнутся в этом году. Узнать больше о новых рюкзаках и подписаться на обновления можно на официальном сайте компании.

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новости, технологии
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