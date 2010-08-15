Ищу единомышленников для покупки прогнозов у верифицированного прогнозиста

Увидел на одном из сайтов верифицированного прогнозиста, у которого в ряд 17 прогнозов прошло. Великолепный результат, но стоимость велика. На первый взгляд конечно смехотворная стоимость 1$ за прогноз, но учитывая что прогнозов в месяц от 200 до 500 выходит как то дороговато. Решил найти желающих купить вместе со мной прогнозы...
добавлено через 11 минут
Вот прогнозы на сегодня.
http://www.betonsuccess.ru/sub/34512...C.U/stats/all/
SOC
3 ч. 32 м.
Греция. Greek Cup
Xanthi FC - OFI Crete
П1 3.00% 1.57 Uni
100% верификация [?]
SOC
8 ч. 32 м.
Израиль. Ligat haAl
Maccabi Tel Aviv - H. Raanana
П1 3.00% 1.55 Uni
100% верификация [?]
SOC
10 ч. 47 м.
Португалия. League Cup
Rio Ave - Covilha
П1 3.00% 1.36 5dim
100% верификация [?]