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Ищу единомышленников для покупки прогнозов у верифицированного прогнозиста

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Старый Сегодня, 13:16
#1
Интересующийся
 
Возраст: 31
Регистрация: 11.01.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Ищу единомышленников для покупки прогнозов у верифицированного прогнозиста
Увидел на одном из сайтов верифицированного прогнозиста, у которого в ряд 17 прогнозов прошло. Великолепный результат, но стоимость велика. На первый взгляд конечно смехотворная стоимость 1$ за прогноз, но учитывая что прогнозов в месяц от 200 до 500 выходит как то дороговато. Решил найти желающих купить вместе со мной прогнозы...

добавлено через 11 минут
Вот прогнозы на сегодня.

http://www.betonsuccess.ru/sub/34512...C.U/stats/all/

SOC
3 ч. 32 м.
Греция. Greek Cup
Xanthi FC - OFI Crete
П1 3.00% 1.57 Uni
100% верификация [?]

SOC
8 ч. 32 м.
Израиль. Ligat haAl
Maccabi Tel Aviv - H. Raanana
П1 3.00% 1.55 Uni
100% верификация [?]

SOC
10 ч. 47 м.
Португалия. League Cup
Rio Ave - Covilha
П1 3.00% 1.36 5dim
100% верификация [?]
__________________
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Последний раз редактировалось Platagon87; Сегодня в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Platagon87 на форуме  
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