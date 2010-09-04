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Сервис управления проектами Trello продан за $425 млн

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Сервис управления проектами Trello продан за $425 млн

Покупателем стала компания Atlassian, которой принадлежит сервис по управлению бизнесом JIRA.

Как сообщают зарубежные СМИ, собственник популярного сервиса по управлению бизнесом JIRA, компания Atlassian, заплатил $425 млн. за покупку другого популярного сервиса управления проектами Trello.

Предполагается, что примерно $360 млн. из всей суммы будут выплачены наличными средствами. Оставшуюся же сумму покупатель выплатит в виде ограниченных акций и опционов. Закрыть сделку стороны планируют к концу первого квартала 2017 года.

На сегодняшний день сервисом Trello пользуются 19 млн. человек. Команда Trello состоит из 100 специалистов, которые после завершения сделки перейдут в команду Atlassian. При этом отдельный сервис и бренд компании будет сохранен. Для Atlassian это 18-я по счету сделка и самая крупная из них.



В 2011 году в ходе проведения TechCrunch Disrupt Battlefield известный разработчик и автор книг по программированию Джоэл Спольски анонсировал запуск сервиса управления проектами Trello. Через три года, в 2014 году, сервис стал отдельным бизнесом, будучи выделенным из компании Fog Creek Software, которую основал Д. Спольски. Затем сервису удалось привлечь примерно $10,3 млн. от таких инвесторов, как BoxGroup, Index Ventures, Spark Capital и других фондов.


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