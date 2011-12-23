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ПАММ-счет alla1960: 147855 (Alfa-Forex)

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Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
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Старый Сегодня, 13:09
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 412
Благодарностей: 222
КП: 0.032
ПАММ-счет alla1960: 147855 (Alfa-Forex)
Предлагаю Вашему вниманию свой ПАММ-счет открытый на свои собственные средства. Вернее даже на конкурсные в инстафорекс. Выйграл 100$, потом их довел до 200$ и открыл счет.

1) название ПАММ-счета: ПАММ-счет alla1960 (Alfa-Forex)
https://my.alfaforex.com/public/pamm/view/12532

2) дата создания ПАММ-счета: 13.12.2016г.;
3) валюта ПАММ-счета: USD;
4) краткая информация об управляющем : Сергей, опыт торговли на рынке форекс с июля 2012 года;
5) капитал управляющего: 200$ - капитал Управляющего, сейчас уже 900$;
6) оферта ПАММ-счета: 50% прибыли управляющему, минимальная сумма инвестиций 10$, вывод от 2$, штрафы отсутствуют, торговый интервал 30 дней;
7) описание стратегии, которая используется на ПАММ счете: работа ведется вручную, используется 5 основных методик рынка форекс;
8) описание мани-менеджмента: работа ведется агрессивно, возможна рабочая плавающая просадка до 50%, загрузка депозита до 100%, торгую внутри дня;(после роста инвестиций риски будут пересмотрены)
9) контактная информация управляющего: форумы;
10) Были до этого счета в Форекс Тренде. Как говорят знакомые. Ты ед. кто купил машину и квартиру с форекс. Все остальные только теряли. Да я и впрямь заработал порядка 800 000$, потратил примерно 400 000$. Помог родителям, сделал операцию одной незнакомо женщине, повозил родственников за границу да и в целом пока были деньги я их не ощущал и не считал. Считаю даже практически не тратил, но как показывает практика с рынка надо всегда тратить, иначе рано или поздно там же и оставите, что и произошло со мной(и с 95% другими). Я потерял половину средств в момент санкций и майдана на Украине, евро прошло без весомых коррекций порядка 3400п. Такая потеря скорее всего была нарушением ММ да и у меня был шок если честно.... так как средняя зп у нас 400-500 у.е. Да и что греха таить ТС никакой не было. Но что было, то было и не вернуть. До поры до времени считал, что рынок это хаос, пока не встретил в одной деревне человека, который ходил в рваных штанах, но на счетах у него было несколько млн у.е заработанных с форекс. Причем он говорил что эта сфера ему уже надоела. Я рассказал ему о своих потугах и он мне помог, конечно не в идеале, но тем не менее натаскал. Изначально я не верил, но когда он из 100$ делает на моих глазах по 100-200 тыс $ я пришел в дикий ужас что это возможно. В данный момент я владею аппаратам, который весьма эффективен и не требует даже инвесторских, но мне уже поднадоело постоянно мониторить все. Хотелось бы вернуться во времена ФТ одна сделка в месяц и сплю спокойно. Что касается других площадок то вопрос весьма спорный. ПриватФКС задерживает выплаты, о чем это может говорить. Многие сделали проторговку, но им не выводят и не отвечают в поддержке. Альпари - ролловер раз в сутки. Альфа -посмотрим. Prime Broker - думаю тут все понятно, клон Панетон Финанс для Прайвета. В целом возможно даже и нет необходимости в памм системе, но почему бы не задействовать то что есть.

Надеюсь меня поддержат, так как многие смотрят на меня как на клоуна и не верят. Я бы и сам так смотрел на таких, если бы не прошел тот путь, который прошел. Всем кто хочет заниматься этой сферой крайне не рекомендую, тут что бы зарабатывать нужно быть фанатом и не отступать, многие кого знаю, потеряли семьи, машины квартиры и прочее. Так что подумайте прежде чем вступить на этот путь. Пожелаю нам с вами успехов.
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AForex памм счет alla1960
dak20 на форуме  
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