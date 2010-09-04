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В 2017 году объем IPO в Китае достигнет максимума за 6 лет

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Старый Сегодня, 13:08
#1
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награды Волшебный горшочек 
В 2017 году объем IPO в Китае достигнет максимума за 6 лет

Агентство Bloomberg уверено, что обращение китайского правительства к фондовому рынку, приведет к максимальному объему привлеченных средств от IPO в Китае в текущем году.

Проведя опрос среди аналитиков, агентство Bloomberg пришло к выводу, что объем первичных публичных размещений на материковом Китае вырастет на 50%, до около $32,4 млрд.

Показатели за последний квартал 2016 года уже показали небывалый рост, когда объем средств, привлеченных от первичного публичного размещения акций, в 6 раз превысил показатель за аналогичный период 2015 года.

Китайские власти уже определили сокращение долга как ключевой приоритет в рамках экономической политики на следующий год. Это означает, что Китай может ускорить допуск ценных бумаг к торгам, благодаря чему множество компаний сможет продать акции в этом году.

Представитель управляющей компании Hengsheng Asset Management Дай Мин считает, что снизить долговую нагрузку можно именно за счет продажи акций. Таким образом, прогнозирует он, рост средств, привлекаемых за счет IPO, составит не менее 50%.

Проведение IPO в Китае требует одобрения со стороны Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг. По состоянию на 29 декабря, в комиссию было подано 637 заявки.

За 2016 год, по информации Bloomberg, 227 компаний провели IPO в Китае, что на 8 больше, чем в 2015-м. Однако объем привлеченных средств снизился на 5,6%.

Предполагается, что при частом проведении IPO может быть смягчен рост цен на акции после IPO на китайских биржах.

Источник.
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Старый Сегодня, 13:16
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 30
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КП: 0.000
Re: В 2017 году объем IPO в Китае достигнет максимума за 6 лет
Смотрю у китайцов вообще проблем не каких нет,только и читаю посты что чет новое придумали,новые какие механизмы придумали,одни из первых кто развели миф о клонировали,да и если отдыхать к ним едишь глядя на их так сказать столицу видишь что она цветет и пахнет,Молодцы Китайцы умеет думать
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