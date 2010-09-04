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Digital Currency Group инвестировала в Etherscan

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Digital Currency Group инвестировала в Etherscan

Компания Digital Currency Group (DCG) известна в первую очередь инвестициями в биткоин- и блокчейн-пространство, вложив немалые средства в большое количество компаний по всему миру. В портфеле DCG более 70 стартапов из 25 стран, однако ее новая инвестиция примечательна во всех отношениях: речь идет об Etherscan, исследователе блоков Ethereum.

Для DCG это первая инвестиция в пространство Ethereum, и еще более любопытной ее делает тот факт, что владелец компании Барри Силберт не скрывает своей симпатии к Ethereum Classic – проекту, который возник после хардфорка Ethereum летом 2016 года, оставшись на оригинальной цепи.

Более того, на конференции Consensus 2016 Силберт заявил, что многие из проектов, которые сегодня создаются на базе Ethereum, нельзя назвать «практичными». Также он тогда затруднился перечислить проблемы, которые может решить «децентрализованная автономная версия Uber».

Сегодня, несмотря на инвестиции в Etherscan, позиция Силберта не претерпела больших изменений.

«Мы не думаем, что децентрализованная компания или идея децентрализации обязательно решает какую-либо реальную проблему. Впрочем, мы не видели все, так что, вероятно, где-то и есть заслуживающий внимания проект. Мы изучили практически каждую находившуюся в поиске традиционного финансирования компанию в пространстве Ethereum и прошли мимо всех», — сказал Силберт в интервью Bitcoin Magazine.

Сумма инвестиций в Etherscan не раскрывается, но, как убежден глава DCG, это будет полезный инструмент для всех предпринимателей и компаний, создающих проекты на технологии Ethereum.

«Мы довольны нашей первой инвестицией в пространство Ethereum. Помимо нас, проект профинансировала группа других инвесторов. Блокчейн Ethereum содержит огромный массив данных о смарт-контрактах, AppCoins и децентрализованных автономных организациях, и нам хотелось бы видеть, как вокруг только зарождающейся экосистемы приложений Ethereum создается дополнительная инфраструктура», — добавил Силберт.

Напомним, среди других значимых инвестиций DCG присутствуют такие проекты, как RSK Labs, Zcash, социальная сеть Yours, профильное издание CoinDesk, криптовалютный сервис Bitwala, индийская биткоин-платформа Unocoin, блокчейн-стартапы Kolu, Gem и Chainalysis.

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Метки
биткоин, новости
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