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Основатель Wikileaks подтвердил, что жив, использовав блокчейн биткоина

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Основатель Wikileaks подтвердил, что жив, использовав блокчейн биткоина

В ходе последней сессии Ask Me Anything (Спроси меня о чем угодно) на Reddit основатель Wikileaks Джулиан Ассанж подтвердилт, что он по-прежнему жив, зачитав в живом видео хэш одного из последних намайненных блоков биткоина.

Насколько известно, 45-летний австралийский журналист последние пять лет скрывается от на территории посольства Эквадора в Лондоне. В то же время в сети плодятся слухи и предположения о том, в действительности он был убит или схвачен спецслужбами, а основанная им Wikileaks может быть под контролем спецслужб США.

Однако теперь эти предположения были опровергнуты самим Ассанжем: в состоявшейся во вторник, 10 января, сессии AMA на Reddit основатель Wikileaks назвал такие слухи «ерундой». Также он подтвердил, что транслировавшееся видео не было записано предварительно, зачитав вслух хэш (комбинацию цифр и букв) блока 447506, который был сгенерирован накануне в сети биткоина.

«Размышляя о том, как в реальном времени можно подтвердить свое существование, наиболее интересный вариант – это использовать недавний блок в блокчейне биткоина», — сказал Ассанж.

Как известно, главное свойство блокчейна — его нeизменяемость. Если информация об осуществленной транзакции однажды попала в блокчейн, она там остается навсегда. Данные нельзя ни удалить, ни отредактировать, и вовсе не пoтому, что это запрещено — блокчейн устроен таким образом, что даже минимальная правка требует огромных вычислительных ресурсов.

Именно неизменяемость блокчейна и использовал Ассанж, подтвердив, что он по-прежнему жив.

WikiLeaks — международная некоммерческая организация, основанная и управляемая Джулианом Ассанжем, которая предает огласке утечки информации, включая частные линии связи и засекреченные документы правительств и корпораций.

Многие считают, что WikiLeaks работает на благо общества, проливая свет на внутреннюю работу влиятельных групп, которые были бы недоступны общественности другим путем. В то ж время, если WikiLeaks и вскрыла достаточно много информации об западных политиках и корпорациях, Ассанжа часто обвиняют в ангажированности и сотрудничестве с правительствами других стран, включая Россию.

Так, например, известно, что Wikileaks по каким-то причинам не стал публиковать полученную от группы хакеров информацию о переводе более $2 млрд от властей Сирии в российский банк ВТБ, которую получил от группы хакеров. Также одно время Ассанж вел передачу под The World Tomorrow на телеканале Russia Today.

Напомним, в ноябре прошлого года пользователи Reddit выразили сомнения в том, что WikiLeaks контролирует биткоин-кошелек, используемый для сбора пожертвований. Дискуссия разгорелась после того, как на сайте появилась информация о том, что баланс кошелька составил более 4 тысяч биткоинов. Ряд пользователей призвал прекратить отправку средств до момента подтверждения того, что кошелек контролируется WikiLeaks и не используется третьими лицами.

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Метки
биткоин, новости
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