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Сегодня, 13:50
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Сегодня, 12:55
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#1
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 11.01.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
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A-Parser 1.1 - продвинутый парсер поисковых систем, Suggest, PR, DMOZ, Whois, etc
A-Parser
- многопоточный парсер поисковых систем
, сервисов оценки сайтов
, ключевых слов
, контента
(текст, ссылки, произвольные данные) и других различных сервисов
(youtube, картинки, переводчик...), всего A-Parser содержит более 60 парсеров
A-Parser
полностью решает рутинные задачи по получению
, обработки
и систематизации
данных, необходимых для работы в следующих областях:
A-Parser
- SEO-оптимизация сайтов и Web-аналитика
- Сбор баз ссылок для XRumer, A-Poster, AllSubmitter, ZennoPoster...
- Оценка сайтов и доменов по множеству параметров
- Мониторинг позиции любых сайтов в поисковых системах
- Сбор контента(текст, картинки, ролики) для генерации сайтов(дорвеев)
- Отслеживание обратных ссылок
- Сбор произвольной информации с любых сайтов(например телефоны/e-mails, сообщения с форумов, объявления...)
- Сбор и оценка ключевых слов
- Сбор списка обратных ссылок
- И многое другое
- Web-безопасность
- Сбор и фильтрация баз ссылок по признакам
- Определение CMS сайтов
- Формирование произвольных GET, POST запросов с одновременной фильтрацией ответа
- Сетевое администрирование
- Работа с DNS службой - резолвинг доменов в IP адреса
- Работа с Whois - дата регистрации и окончания регистрации доменов, name-cервера
обладает следующими преимуществами:
- Колоссальная производительность
- Многопоточность - парсер способен распараллеливать сетевые операции до 5000-10000 потоков в зависимости от конфигурации компьютера и решаемой задачи
- Продуманная внутренняя архитектура, в которую заложена производительность и расширяемость
- Множественные оптимизации сложных операций
- Парсер не требователен к ресурсам, может работать как на компьютере, так и на VDS или сервере, на операционных системах Windows, Linux или FreeBSD
- Промышленные масштабы
- Парсер разрабатывался с учетом работы с неограниченным размером данных
- Способен обрабатывать сотни миллионов и миллиардов запросов
- Размеры файлов запросов и результатов ничем не ограничены и могут достигать терабайтных значений
- Автономность
- A-Parser рассчитан на бесперебойную и беспрерывную работу без участия пользователя
- Очередь заданий позволяет нагрузить парсер работой на недели и месяцы вперед
- Одновременное выполнение нескольких разных задач для скорейшего получения результатов
- Поддержка более 60 парсеров
- Парсеры поисковых систем: Google, Yandex, AOL, Bing, Baidu, DuckDuckGo, QIP, Yahoo, YouTube
- Парсеры подсказок поисковых систем: Google, Yandex, Bing, Yahoo
- Парсеры и анализ ключевых слов: кейворды и частотность по Yandex.WordStat, в т.ч. по датам и регионам; частотность по Yandex.Direct; Google Trends
- Регистрация аккаунтов: Yandex
- Парсеры параметров сайтов и доменов: позиции в поисковых системах Google, Yandex, QIP; PageRank, TrustRank, Compromised, SafeBrowsing, LangDetect, LangDetect через Bing, тИЦ, Whois, DNS, CMS, Ahrefs, Alexa, Category, DMOZ, Linkpad, MajesticSEO, OpenSiteExplorer, SEMrush
- Парсеры различных сервисов: Bing Translator, Google Images, Bing Images, Google Maps, Yandex.Direct, AntiGate
- Парсеры контента: TextExtractor, LinkExtractor, BackLink, HTTP парсер для создания произвольных парсеров
- Создание собственных парсеров
- Использование регулярных выражений
- Поддержка многостраничного парсинга
- Проверка контента и наличия следующей страницы
- Мощные инструменты для формирования запросов и результатов
- Конструктор запросов и результатов - позволяет видоизменять данные(поиск и замена, выделение домена из ссылки, преобразования по регулярным выражениям...)
- Подстановки для запросов: из файла; перебор слов, символов и цифр
- Фильтрация результатов - по вхождению подстроки, равенству, больше\меньше
- Уникализация результатов - по строке, по домену, по главному домену(A-Parser знает все домены верхнего уровня, в т.ч. такие как co.uk, msk.ru)
- Мощный шаблонизатор результатов на основе Template Toolkit - позволяет выводить результаты в любом удобном виде(текстом, csv, html, xml, произвольный формат)
- Гибкость настроек
- В парсере используется система пресетов - для каждого парсера можно создать множество предустановленных настроек для различных ситуаций
- Настроить можно все - никаких рамок и ограничений
- Экспорт и импорт настроек позволяет легко обмениваться опытом с другими пользователями
- Сетевые возможности
- Поддержка HTTP/1.1 и HTTPS
- Поддержка HTTP и SOCKS5 прокси, в т.ч. с авторизацией
- Полностью асинхронная работа с сетью, в т.ч. с DNS
- API
- Возможность интегрировать и управлять парсером из своих программ и скриптов
- Полная автоматизация бизнес-процессов
- Клиенты для PHP, Perl и Python
- Постоянные улучшения и исправления
- Разработка парсера началась в 2011 году, а первый релиз вышел зимой 2012 года
- С тех пор было выпущено более 70 новых версий, включающих множество улучшений и исправлений
- A-Parser не останавливается в развитии, идет активная разработка, будет реализовано множество новых функций, в т.ч. по запросам от пользователей
- Техническая поддержка
- Мы прилагаем все усилия по поддержке пользователей и ответам на все возникающие вопросы
- Создана подробная документация по A-Parser'у, открыт форум для пользователей
- Специалист технической поддержки готов ответить любым удобным способом: ICQ, Skype, Jabber, GoogleTalk, e-mail и через форму онлайн связи на сайте
- Разработчик A-Parser'а готов ответить на любые сложные и технические вопросы, также открыт к обсуждению улучшений и дополнений для парсера
Более подробно ознакомится с возможностями парсера можно в полноценной документации
A-Parser
предоставляется в трех версиях, сравнительная таблица и стоимость лицензий:
Мы принимаем к оплате в автоматическом режиме все популярные платежные системы, такие как Bitcoin, WebMoney, PayPal, Visa, MasterCard, Paxum, Яндекс.Деньги, QIWI, PerfectMoney, банковские переводы, терминалы оплаты и многое другое.
Для приобретения лицензии необходимо зарегистрироваться на сайте https://a-parser.com
и перейти на страницу оплаты
.
Если у вас возникли вопросы - обращайтесь по любым контактам в техническую поддержку
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Сегодня, 13:50
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