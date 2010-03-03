Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,789 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

A-Parser 1.1 - продвинутый парсер поисковых систем, Suggest, PR, DMOZ, Whois, etc

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сервисы и программы для работы с SEO (Поисковой Оптимизацией)
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:55
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 11.01.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
A-Parser 1.1 - продвинутый парсер поисковых систем, Suggest, PR, DMOZ, Whois, etc
A-Parser - многопоточный парсер поисковых систем, сервисов оценки сайтов, ключевых слов, контента(текст, ссылки, произвольные данные) и других различных сервисов(youtube, картинки, переводчик...), всего A-Parser содержит более 60 парсеров



A-Parser полностью решает рутинные задачи по получению, обработки и систематизации данных, необходимых для работы в следующих областях:
  • SEO-оптимизация сайтов и Web-аналитика
    • Сбор баз ссылок для XRumer, A-Poster, AllSubmitter, ZennoPoster...
    • Оценка сайтов и доменов по множеству параметров
    • Мониторинг позиции любых сайтов в поисковых системах
    • Сбор контента(текст, картинки, ролики) для генерации сайтов(дорвеев)
    • Отслеживание обратных ссылок
    • Сбор произвольной информации с любых сайтов(например телефоны/e-mails, сообщения с форумов, объявления...)
    • Сбор и оценка ключевых слов
    • Сбор списка обратных ссылок
    • И многое другое
  • Web-безопасность
    • Сбор и фильтрация баз ссылок по признакам
    • Определение CMS сайтов
    • Формирование произвольных GET, POST запросов с одновременной фильтрацией ответа
  • Сетевое администрирование
    • Работа с DNS службой - резолвинг доменов в IP адреса
    • Работа с Whois - дата регистрации и окончания регистрации доменов, name-cервера

A-Parser обладает следующими преимуществами:
  • Колоссальная производительность
    • Многопоточность - парсер способен распараллеливать сетевые операции до 5000-10000 потоков в зависимости от конфигурации компьютера и решаемой задачи
    • Продуманная внутренняя архитектура, в которую заложена производительность и расширяемость
    • Множественные оптимизации сложных операций
    • Парсер не требователен к ресурсам, может работать как на компьютере, так и на VDS или сервере, на операционных системах Windows, Linux или FreeBSD
  • Промышленные масштабы
    • Парсер разрабатывался с учетом работы с неограниченным размером данных
    • Способен обрабатывать сотни миллионов и миллиардов запросов
    • Размеры файлов запросов и результатов ничем не ограничены и могут достигать терабайтных значений
  • Автономность
    • A-Parser рассчитан на бесперебойную и беспрерывную работу без участия пользователя
    • Очередь заданий позволяет нагрузить парсер работой на недели и месяцы вперед
    • Одновременное выполнение нескольких разных задач для скорейшего получения результатов
  • Поддержка более 60 парсеров
    • Парсеры поисковых систем: Google, Yandex, AOL, Bing, Baidu, DuckDuckGo, QIP, Yahoo, YouTube
    • Парсеры подсказок поисковых систем: Google, Yandex, Bing, Yahoo
    • Парсеры и анализ ключевых слов: кейворды и частотность по Yandex.WordStat, в т.ч. по датам и регионам; частотность по Yandex.Direct; Google Trends
    • Регистрация аккаунтов: Yandex
    • Парсеры параметров сайтов и доменов: позиции в поисковых системах Google, Yandex, QIP; PageRank, TrustRank, Compromised, SafeBrowsing, LangDetect, LangDetect через Bing, тИЦ, Whois, DNS, CMS, Ahrefs, Alexa, Category, DMOZ, Linkpad, MajesticSEO, OpenSiteExplorer, SEMrush
    • Парсеры различных сервисов: Bing Translator, Google Images, Bing Images, Google Maps, Yandex.Direct, AntiGate
    • Парсеры контента: TextExtractor, LinkExtractor, BackLink, HTTP парсер для создания произвольных парсеров
  • Создание собственных парсеров
    • Использование регулярных выражений
    • Поддержка многостраничного парсинга
    • Проверка контента и наличия следующей страницы
  • Мощные инструменты для формирования запросов и результатов
    • Конструктор запросов и результатов - позволяет видоизменять данные(поиск и замена, выделение домена из ссылки, преобразования по регулярным выражениям...)
    • Подстановки для запросов: из файла; перебор слов, символов и цифр
    • Фильтрация результатов - по вхождению подстроки, равенству, больше\меньше
    • Уникализация результатов - по строке, по домену, по главному домену(A-Parser знает все домены верхнего уровня, в т.ч. такие как co.uk, msk.ru)
    • Мощный шаблонизатор результатов на основе Template Toolkit - позволяет выводить результаты в любом удобном виде(текстом, csv, html, xml, произвольный формат)
  • Гибкость настроек
    • В парсере используется система пресетов - для каждого парсера можно создать множество предустановленных настроек для различных ситуаций
    • Настроить можно все - никаких рамок и ограничений
    • Экспорт и импорт настроек позволяет легко обмениваться опытом с другими пользователями
  • Сетевые возможности
    • Поддержка HTTP/1.1 и HTTPS
    • Поддержка HTTP и SOCKS5 прокси, в т.ч. с авторизацией
    • Полностью асинхронная работа с сетью, в т.ч. с DNS
  • API
    • Возможность интегрировать и управлять парсером из своих программ и скриптов
    • Полная автоматизация бизнес-процессов
    • Клиенты для PHP, Perl и Python
  • Постоянные улучшения и исправления
    • Разработка парсера началась в 2011 году, а первый релиз вышел зимой 2012 года
    • С тех пор было выпущено более 70 новых версий, включающих множество улучшений и исправлений
    • A-Parser не останавливается в развитии, идет активная разработка, будет реализовано множество новых функций, в т.ч. по запросам от пользователей
  • Техническая поддержка
    • Мы прилагаем все усилия по поддержке пользователей и ответам на все возникающие вопросы
    • Создана подробная документация по A-Parser'у, открыт форум для пользователей
    • Специалист технической поддержки готов ответить любым удобным способом: ICQ, Skype, Jabber, GoogleTalk, e-mail и через форму онлайн связи на сайте
    • Разработчик A-Parser'а готов ответить на любые сложные и технические вопросы, также открыт к обсуждению улучшений и дополнений для парсера

Более подробно ознакомится с возможностями парсера можно в полноценной документации

A-Parser предоставляется в трех версиях, сравнительная таблица и стоимость лицензий:



Мы принимаем к оплате в автоматическом режиме все популярные платежные системы, такие как Bitcoin, WebMoney, PayPal, Visa, MasterCard, Paxum, Яндекс.Деньги, QIWI, PerfectMoney, банковские переводы, терминалы оплаты и многое другое.
Для приобретения лицензии необходимо зарегистрироваться на сайте https://a-parser.com и перейти на страницу оплаты.
Если у вас возникли вопросы - обращайтесь по любым контактам в техническую поддержку
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!
A-Parser Support вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Rookee продвинет ваш сайт в ТОП поисковых систем kinzo Маркетинг: общий форум 1 08.04.2016 18:20
Google потеснил «Яндекс» на российском рынке поисковых систем vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 16 14.11.2014 01:49
Последние тенденции поисковых систем Dimoni4e Поисковая оптимизация 4 14.06.2013 10:56
История поисковых систем: как все начиналось? Dimoni4e Курилка 1 21.08.2012 12:38
Suggester – парсер поисковых запросов. Обзор и полевые испытания Victim2 Дайджест блогосферы 0 03.03.2010 17:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Браузер Opera получил встроенный блокировщик рекламы
От Aliaksandre в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Moonke
ПАММ-счёт Trust-ABC:2815 (PrivateFX)
От Moonke в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
10x-invest.com - 10x-invest
От MoneyUser в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alex356
Микрозаймы для малого и среднего бизнеса увеличили до 3 млн рублей
От Alex356 в разделе «Микрофинансовые организации»
Аватара нет
Российские проститутки дорожают
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Оценка реальной компании методами оценки хайпа
От AlexProfitA в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube