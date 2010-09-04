Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,789 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Все чешские банки предложат услугу бесконтактных платежей через смартфоны

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:50
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,447
Благодарностей: 2,096
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Все чешские банки предложат услугу бесконтактных платежей через смартфоны

Клиенты чешских банков, которые пользуются смартфонами на операционной системе Android, в ближайшее время получат больше возможностей бесконтактной оплаты покупок в магазинах с помощью мобильного телефона. Пользователи Iphone пока должны будут подождать подключения услуги Apple Pay из-за политики компании.

Компании, специализирующиеся на платежных операциях, сделали из Чехии настоящую лабораторию по бесконтактным картам, а из жителей страны – чемпионов по их использованию. Наряду с этим чехи относительно быстро освоили использование смартфонов, и сегодня клиенты некоторых чешских банков пользуются счетом с телефона так же часто, как и с компьютера.

Поэтому было довольно странно, что еще недавно густую чешскую сеть бесконтактных платежных терминалов в чешских магазинах могли использовать для оплаты мобильным телефоном только иностранцы.

Первыми банками, предоставившими услугу оплаты смартфонами, при поддержке компании Visa стали ČSOB и Komerční banka. В этом году у них станет больше конкурентов. Мобильные платежи предложат своим клиентам большинство остальных финансовых организаций.

На данный момент жители Чехии могут воспользоваться приложением у терминала только с картой от конкретного банка. В ближайшее время на чешский рынок должно прийти приложение Android Pay от Google, которое позволит использовать карты от всех чешских банков. Хотя официального подтверждения этой информации от Google пока не поступало, некоторые чешские банки уже готовятся подключиться к приложению.

Еще одно платежное приложение универсального характера Masterpass предложит в Чехии компания Mastercard. Сервис позволяет использовать как карты Mastercard и Maestro, так и Visa. Главное – чтобы карта была выдана любым чешским банком. Работать приложение будет через QR-код.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
банки, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Visa и Gemalto предложат браслеты для бесконтактных платежей на конкурсе Евровидение Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.05.2016 23:16
Чип для бесконтактных платежей встроили в пластырь Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.04.2016 15:18
PayPal выпустил картридер для бесконтактных платежей CashToday Новости платежных систем 0 12.08.2015 12:55
В Украине растут объемы бесконтактных платежей moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.08.2015 15:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Invest Trade www.invest-trade.info
От galaxer в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Возвращаю 100% рефских в Thai Monetary Fund
От investHYIPmonitor в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Truedollarsflow.com - однолинейная матрица - удвоитель
От Ariuntrius в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар chu
Buzzfeed опередил Apple и Facebook в рейтинге инновационных компаний
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар hyipbabymonitor
Bitcoinadshare - Bitcoinadshare.com
От hyipbabymonitor в разделе «HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом»
Аватара нет
Securecashflow - securecashflow.net
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube