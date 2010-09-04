Украинский бизнес наращивает остатки на счетах ПриватБанка

За первую неделю января малый бизнес и корпоративные клиенты увеличили остатки на текущих и депозитных счетах в крупнейшем украинском банке более чем на 2 млрд грн. Как сообщили в ПриватБанке, на 5 января остатки на счетах корпоративных клиентов и предпринимателей выросли до 18,4 млрд грн. Средства на текущих счетах и депозитах клиентов малого и среднего бизнеса за первую неделю января фактически достигли среднего значения первой половины декабря 2016 года.
«ПриватБанк в полном объеме выполнял свои обязательства даже в пиковые моменты нагрузки в середине декабря, что является лучшим подтверждением качества работы банка», – отмечает первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Сергеев.
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