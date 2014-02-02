Граждане России переходят на диету из овощей

За последние два года рацион питания граждан России существенно претерпел изменения. В России стали меньше потреблять мяса и мясных изделий, рыбы, молочных продуктов. Уменьшилось так же потребление сахара и кондитерских изделий. В то же время сильно выросло потребление таких продуктов, как картофель, овощей и бахчевых культур. Такой информацией поделился Росстат, опубликовав ежегодное исследование, под названием "Регионы России. Социально-экономические показатели".
Все эксперты, что работают в аграрном и продовольственном секторах уверены, что подобное произошло из-за подорожания основных видов продуктов питания, а так же из-за снижения реальных доходов населения России. Многие граждане РФ, чтобы сэкономить деньги отказываются от более дорогих натуральных продуктов, переходя на более дешёвые заменители. А это, в свою очередь, не самым лучшим образом отражается на здоровье человека. Но есть у кризиса, по мнению диетологов и несомненный плюс. Ведь сокращение в рационе сахара, и увеличение овощей приносит только пользу для здоровья. Как считают врачи, кардинальное изменение в рационе граждан России происходит не только из-за финансовых проблем, но и из-за растущей популярности здоровой пищи.
По информации от Росстата, в период с 2013 по 2015 гг потребление мяса на душу населения сократилось на 2 кг в год. Потребление рыбы, за этот же период сократилось на 5 кг в год. Потребление молока и молочных продуктов упало на 9 кг в год. Потребление сахара сократилось на 1 кг ежегодно.
Не изменилось потребление яиц и хлебобулочных изделий. Наметилось небольшое уменьшение потребления сливочного масла, на 200 грамм в год, на душу населения, в 2015 году, по сравнению с показателями трёхгодичной давности. Но за последние два года граждане России ещё никогда, за прошедшие 10 лет, не потребляли такие объёмы овощей и бахчевых культур. В 2015 году среднее потребление картофеля в год на человека составило 115 кг, что на 1 кг выше, чем в период с 2012 по 2014 гг и на 3 кг больше, чем 12 лет назад. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло, в период с 2013 по 2015 гг на 2 кг. По сравнению с 2005 годом рост составил 24 кг.
Маргарита Попова, которая возглавляет Ассоциацию отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России, в своём интервью журналистам газеты "Известия", рассказала, что продукты питания - это основная статья расходов семейного бюджета жителя России. На покупку продуктов питания уходит более 50 процентов от зарабатываемых денег граждан РФ.
Whore65
специально для mmgp.ru