Whore65 Любитель

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Граждане России переходят на диету из овощей



За последние два года рацион питания граждан России существенно претерпел изменения. В России стали меньше потреблять мяса и мясных изделий, рыбы, молочных продуктов. Уменьшилось так же потребление сахара и кондитерских изделий. В то же время сильно выросло потребление таких продуктов, как картофель, овощей и бахчевых культур. Такой информацией поделился Росстат, опубликовав ежегодное исследование, под названием "Регионы России. Социально-экономические показатели".



Все эксперты, что работают в аграрном и продовольственном секторах уверены, что подобное произошло из-за подорожания основных видов продуктов питания, а так же из-за снижения реальных доходов населения России. Многие граждане РФ, чтобы сэкономить деньги отказываются от более дорогих натуральных продуктов, переходя на более дешёвые заменители. А это, в свою очередь, не самым лучшим образом отражается на здоровье человека. Но есть у кризиса, по мнению диетологов и несомненный плюс. Ведь сокращение в рационе сахара, и увеличение овощей приносит только пользу для здоровья. Как считают врачи, кардинальное изменение в рационе граждан России происходит не только из-за финансовых проблем, но и из-за растущей популярности здоровой пищи.



По информации от Росстата, в период с 2013 по 2015 гг потребление мяса на душу населения сократилось на 2 кг в год. Потребление рыбы, за этот же период сократилось на 5 кг в год. Потребление молока и молочных продуктов упало на 9 кг в год. Потребление сахара сократилось на 1 кг ежегодно.



Не изменилось потребление яиц и хлебобулочных изделий. Наметилось небольшое уменьшение потребления сливочного масла, на 200 грамм в год, на душу населения, в 2015 году, по сравнению с показателями трёхгодичной давности. Но за последние два года граждане России ещё никогда, за прошедшие 10 лет, не потребляли такие объёмы овощей и бахчевых культур. В 2015 году среднее потребление картофеля в год на человека составило 115 кг, что на 1 кг выше, чем в период с 2012 по 2014 гг и на 3 кг больше, чем 12 лет назад. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло, в период с 2013 по 2015 гг на 2 кг. По сравнению с 2005 годом рост составил 24 кг.



Маргарита Попова, которая возглавляет Ассоциацию отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России, в своём интервью журналистам газеты "Известия", рассказала, что продукты питания - это основная статья расходов семейного бюджета жителя России. На покупку продуктов питания уходит более 50 процентов от зарабатываемых денег граждан РФ.



Whore65



специально для mmgp.ru За последние два года рацион питания граждан России существенно претерпел изменения. В России стали меньше потреблять мяса и мясных изделий, рыбы, молочных продуктов. Уменьшилось так же потребление сахара и кондитерских изделий. В то же время сильно выросло потребление таких продуктов, как картофель, овощей и бахчевых культур. Такой информацией поделился Росстат, опубликовав ежегодное исследование, под названием "Регионы России. Социально-экономические показатели".Все эксперты, что работают в аграрном и продовольственном секторах уверены, что подобное произошло из-за подорожания основных видов продуктов питания, а так же из-за снижения реальных доходов населения России. Многие граждане РФ, чтобы сэкономить деньги отказываются от более дорогих натуральных продуктов, переходя на более дешёвые заменители. А это, в свою очередь, не самым лучшим образом отражается на здоровье человека. Но есть у кризиса, по мнению диетологов и несомненный плюс. Ведь сокращение в рационе сахара, и увеличение овощей приносит только пользу для здоровья. Как считают врачи, кардинальное изменение в рационе граждан России происходит не только из-за финансовых проблем, но и из-за растущей популярности здоровой пищи.По информации от Росстата, в период с 2013 по 2015 гг потребление мяса на душу населения сократилось на 2 кг в год. Потребление рыбы, за этот же период сократилось на 5 кг в год. Потребление молока и молочных продуктов упало на 9 кг в год. Потребление сахара сократилось на 1 кг ежегодно.Не изменилось потребление яиц и хлебобулочных изделий. Наметилось небольшое уменьшение потребления сливочного масла, на 200 грамм в год, на душу населения, в 2015 году, по сравнению с показателями трёхгодичной давности. Но за последние два года граждане России ещё никогда, за прошедшие 10 лет, не потребляли такие объёмы овощей и бахчевых культур. В 2015 году среднее потребление картофеля в год на человека составило 115 кг, что на 1 кг выше, чем в период с 2012 по 2014 гг и на 3 кг больше, чем 12 лет назад. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло, в период с 2013 по 2015 гг на 2 кг. По сравнению с 2005 годом рост составил 24 кг.Маргарита Попова, которая возглавляет Ассоциацию отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России, в своём интервью журналистам газеты "Известия", рассказала, что продукты питания - это основная статья расходов семейного бюджета жителя России. На покупку продуктов питания уходит более 50 процентов от зарабатываемых денег граждан РФ.Whore65специально для mmgp.ru

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