MikhailKurakin Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 17.04.2009 Сообщений: 354 Благодарностей: 35 КП: 0.020

Как определить тренд и флет на Форекс. Инструкция



Причины по которым нам важно знать состояние рынка



Часто говорят, что флет — это убийца депозитов трендовых трейдеров. Это на самом деле так. Если ваша торговая система показывает отличные результаты в трендовом состоянии рынка, то при боковом движении этих результатов может и не быть.



Опытные трейдеры знают, что после бокового движения цена очень часто «выстреливает». Затянувшийся флет служит сигналом к последующей продолжительной тенденции, хотя и это правило работает не на 100%.



Период флета характеризуется слишком большой неопределенностью, в которой трудно выявить хоть какую-то вероятность. Пока цена движется в узком диапазоне без направленного движения, сделать более-менее качественный прогноз на будущее весьма проблематично.



Тренд и флет



Тренд (англ. trend) или Тенденция – это направленное движение цены инструмента. Существует бычий тренд - так на финансовых рынках называют рост стоимости актива, по аналогии с быком, который свою жертву подбрасывает рогами. Есть медвежий тренд - это падение стоимости какого-либо финансового инструмента, по аналогии с медведем, который прибивает свою жертву лапой сверху вниз. Всегда надо работать по направлению тренда. Тренд идет вверх – покупать, а если вниз – продавать.



Тренд – это ваш друг



Боковой тренд (нейтральный) носит еще одно название — флет (от английского flat «плоский»). Я определяю для себя флет именно как боковой тренд. Это помогает понять разворотные модели на форексе. Очень часто смена тенденции может происходить не только с нисходящего тренда на восходящий, но и на боковой! Именно об этом часто забывают многие трейдеры и теряют деньги. Флет на форекс — это время, когда силы быков и медведей примерно равны и их не хватает для формирования восходящего или нисходящего тренда, поэтому цена не имеет ярко выраженной тенденции и колеблется в некотором ценовом диапазоне.



Флет — ловушка для неопытных трейдеров



Методы определения состояния рынка



В своей торговой практике я использую три метода определения состояния рынка: индикаторный, графический и сессионный. Рассмотрим их подробнее.



Индикаторный метод определения состояния рынка



Название говорит само за себя. Для определения флета и тренда можно использовать различные индикаторы объемов, которых огромное множество.Среди них: ADX, Pulse flat, Parabolic SAR, Bollinger Bands, Trend Filter, Xaser FV и другие.



Индикаторы объемов также хорошо подтверждают наличие флета. Как правило, в такой период они показывают значения ниже, чем в остальное время. Тем не менее, если торговый коридор имеет широкий диапазон, то придется воспользоваться другим инструментом определения конъюнктуры рынка.



Пример







На рисунке изображен дневной график валютной пары EUR/USD с нанесенным индикатором iVAR или «Индекс вариаций», выглядит как ломаная линия в окне под графиком. Данная линия ходит вокруг своего уровня 0.5, который выставлен в настройках по умолчанию.



Индикатор был построен на теории о финансовых временных рядах, которые в свою очередь являются представителями фрактальных временных функций.



Применение индикатора в торговле:

Если индикатор меньше 0.5 – это указывает на тренд. Очень низкое значение говорит об ослаблении тренда или о потенциальном начале коррекции;

Когда индикатор больше 0.5 – это указывает на флет. Очень высокое значение говорит о возможном зарождении тренда;

Нахождение индикатора в области 0.5 – указывает на неопределенность, рекомендуется воздержаться от торгов.



Индикатор iVAR рекомендуется использовать как вспомогательный или подтверждающий для сигналов других индикаторов, указывая лишь на формирование тренда, но не определяя его направление.



Важно!!!



При работе с индикаторами для определения состояния рынка стоит запомнить следующие правила:

Разные инструменты имеют свои сильные и слабые стороны в зависимости от состояния рынка и волатильности. Поэтому все используемые вами индикаторы должны быть хорошо изучены и протестированы на истории.

Рассматривайте ваши индикаторы лишь как вспомогательные инструменты при анализе финансовых рынков.

Внимательно относитесь к «авторским» индикаторам. Особенно к тем, у которых неизвестен исходный код или не до конца понятен алгоритм работы.

Графический метод определения тренда и флета



Эффективный метод определения флета – найти его верхнюю и нижнюю границы и разместить на них уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления - ключевые уровни цен, на которых может возникнуть дисбаланс между покупками и продажами, что остановит или развернет ценовое движение. После того как цена пробьет какую-либо из границ флета, начинайте поиск возможностей для торговли.



Альтернативной возможностью будет являться торговля от границ канала. При этом стоит учесть, что расстояние от верхней до нижней границы должно быть достаточно большое.



Пример







На рисунке изображен пятиминутный график валютной пары EUR/USD.

В области 1 цена находится во флете Верхняя граница флета Нижняя граница флета Цена пробивает флет в сторону повышения Цена находится в тренде

Момент, связанный с выбранным вами таймфреймом.



Дело в том, что диапазон ценового канала может быть как 10 пунктов, так и более 100 пунктов в зависимости от выбранного промежутка времени. Вы должны четко понимать, что наличие флета на дневном или часовом таймфрейме не означает, например, что на пятиминутном графике не может быть четкой восходящей или нисходящей тенденции.



Важно!!!



Иногда определить состояние рынка помогает форма свечей. Если тела свечей необычно коротки и имеют длинные тени, это говорит нам о том, что ни покупатели, ни продавцы не могут получить нужный им перевес в рынке.



Временной или сессионный способ определения флета



Данный способ особенно полезен внутридневным трейдерам. Торговля на форекс осуществляется 24 часа в сутки, но в действительности торговый день состоит из нескольких торговых сессий.



Идея метода заключается в том, что рассматривается каждая торговая сессия в отдельности. И применяется известное правило – после некоторой консолидации цены, часто происходят сильные движения в ту или иную сторону.



Если одна торговая сессия была флетовой, то высока вероятность того, что следующая за ней сессия может стать трендовой, и наоборот.



Пример







На рисунке показаны основные торговые сессии и изображен пятиминутный график валютной пары EUR/USD.



Расшифровка символов на графике:



Ao - открытие Азиатской сессии;



Lo - открытие Лондона;



Ny - Нью-Йорк и американская сессия;



Lc - закрытие Лондона и европейской сессии



В области 1, которая соответствует Азиатской торговой сессии видно движение цены в небольшом коридоре (порядка 30 пунктов). С открытием Лондона (область 2) начинается сильное направленное движение актива.



Важно!!!



Обязательно учитывайте выход важных экономических новостей. Ведь именно они могут являться драйверами сильного движения.



Разные торговые инструменты наиболее активны в определенные торговые сессии. Например, волатильность основных валютных пар существенно увеличивается после открытия лондонского и американского рынков.



Запомнить

Индикаторы, которые вы будете использовать для определения состояния рынка должны быть вами хорошо вами изучены и являться лишь вспомогательными инструментами.



В случае графического определения флета не забывайте смотреть старшие таймфреймы. Так как на разных временных интервалах возможно различное рыночное состояние.



Обязательно учитывайте важную макростатистику и экономические новости. Они могут задать направление тенденции.



Старайтесь не торговать во флете. Это может быть очень рискованно.



Цитата: Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC. Как определить тренд и флет на Форекс. ИнструкцияЧасто говорят, что флет — это убийца депозитов трендовых трейдеров. Это на самом деле так. Если ваша торговая система показывает отличные результаты в трендовом состоянии рынка, то при боковом движении этих результатов может и не быть.Опытные трейдеры знают, что после бокового движения цена очень часто «выстреливает». Затянувшийся флет служит сигналом к последующей продолжительной тенденции, хотя и это правило работает не на 100%.Период флета характеризуется слишком большой неопределенностью, в которой трудно выявить хоть какую-то вероятность. Пока цена движется в узком диапазоне без направленного движения, сделать более-менее качественный прогноз на будущее весьма проблематично.Тренд (англ. trend) или Тенденция – это направленное движение цены инструмента. Существует бычий тренд - так на финансовых рынках называют рост стоимости актива, по аналогии с быком, который свою жертву подбрасывает рогами. Есть медвежий тренд - это падение стоимости какого-либо финансового инструмента, по аналогии с медведем, который прибивает свою жертву лапой сверху вниз. Всегда надо работать по направлению тренда. Тренд идет вверх – покупать, а если вниз – продавать.Боковой тренд (нейтральный) носит еще одно название — флет (от английского flat «плоский»). Я определяю для себя флет именно как боковой тренд. Это помогает понять разворотные модели на форексе. Очень часто смена тенденции может происходить не только с нисходящего тренда на восходящий, но и на боковой! Именно об этом часто забывают многие трейдеры и теряют деньги. Флет на форекс — это время, когда силы быков и медведей примерно равны и их не хватает для формирования восходящего или нисходящего тренда, поэтому цена не имеет ярко выраженной тенденции и колеблется в некотором ценовом диапазоне.В своей торговой практике я использую три метода определения состояния рынка: индикаторный, графический и сессионный. Рассмотрим их подробнее.Название говорит само за себя. Для определения флета и тренда можно использовать различные индикаторы объемов, которых огромное множество.Среди них: ADX, Pulse flat, Parabolic SAR, Bollinger Bands, Trend Filter, Xaser FV и другие.Индикаторы объемов также хорошо подтверждают наличие флета. Как правило, в такой период они показывают значения ниже, чем в остальное время. Тем не менее, если торговый коридор имеет широкий диапазон, то придется воспользоваться другим инструментом определения конъюнктуры рынка.ПримерНа рисунке изображен дневной график валютной пары EUR/USD с нанесенным индикатором iVAR или «Индекс вариаций», выглядит как ломаная линия в окне под графиком. Данная линия ходит вокруг своего уровня 0.5, который выставлен в настройках по умолчанию.Индикатор был построен на теории о финансовых временных рядах, которые в свою очередь являются представителями фрактальных временных функций.Применение индикатора в торговле:Индикатор iVAR рекомендуется использовать как вспомогательный или подтверждающий для сигналов других индикаторов, указывая лишь на формирование тренда, но не определяя его направление.При работе с индикаторами для определения состояния рынка стоит запомнить следующие правила:Эффективный метод определения флета – найти его верхнюю и нижнюю границы и разместить на них уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления - ключевые уровни цен, на которых может возникнуть дисбаланс между покупками и продажами, что остановит или развернет ценовое движение. После того как цена пробьет какую-либо из границ флета, начинайте поиск возможностей для торговли.Альтернативной возможностью будет являться торговля от границ канала. При этом стоит учесть, что расстояние от верхней до нижней границы должно быть достаточно большое.ПримерНа рисунке изображен пятиминутный график валютной пары EUR/USD.Момент, связанный с выбранным вами таймфреймом.Дело в том, что диапазон ценового канала может быть как 10 пунктов, так и более 100 пунктов в зависимости от выбранного промежутка времени. Вы должны четко понимать, что наличие флета на дневном или часовом таймфрейме не означает, например, что на пятиминутном графике не может быть четкой восходящей или нисходящей тенденции.Иногда определить состояние рынка помогает форма свечей. Если тела свечей необычно коротки и имеют длинные тени, это говорит нам о том, что ни покупатели, ни продавцы не могут получить нужный им перевес в рынке.Данный способ особенно полезен внутридневным трейдерам. Торговля на форекс осуществляется 24 часа в сутки, но в действительности торговый день состоит из нескольких торговых сессий.Идея метода заключается в том, что рассматривается каждая торговая сессия в отдельности. И применяется известное правило – после некоторой консолидации цены, часто происходят сильные движения в ту или иную сторону.Если одна торговая сессия была флетовой, то высока вероятность того, что следующая за ней сессия может стать трендовой, и наоборот.ПримерНа рисунке показаны основные торговые сессии и изображен пятиминутный график валютной пары EUR/USD.Расшифровка символов на графике:Ao - открытие Азиатской сессии;Lo - открытие Лондона;Ny - Нью-Йорк и американская сессия;Lc - закрытие Лондона и европейской сессииВ области 1, которая соответствует Азиатской торговой сессии видно движение цены в небольшом коридоре (порядка 30 пунктов). С открытием Лондона (область 2) начинается сильное направленное движение актива.Обязательно учитывайте выход важных экономических новостей. Ведь именно они могут являться драйверами сильного движения.Разные торговые инструменты наиболее активны в определенные торговые сессии. Например, волатильность основных валютных пар существенно увеличивается после открытия лондонского и американского рынков.Индикаторы, которые вы будете использовать для определения состояния рынка должны быть вами хорошо вами изучены и являться лишь вспомогательными инструментами.В случае графического определения флета не забывайте смотреть старшие таймфреймы. Так как на разных временных интервалах возможно различное рыночное состояние.Обязательно учитывайте важную макростатистику и экономические новости. Они могут задать направление тенденции.Старайтесь не торговать во флете. Это может быть очень рискованно.Источник: https://www.liteforex.ru/blog/for-be...flet-na-forex/

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С уважением, представитель группы компаний __________________С уважением, представитель группы компаний LiteForex , Михаил Куракин.