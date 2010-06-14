Надёжно ли накопительное страхование жизни?

Минимальные период для программ накопительного страхования жизни 5-10 лет (по крайней мере в Украине).
Последнее время события в мире и в странах бывшего СССР настолько стремительно меняют ситуацию с экономикой в том числе, что нет уверенности в завтрашнем дне.
Если накопительная программа в национальной валюте, то насколько вероятно, что за время страховки валюта не обесцениться больше чем проценты инвестдохода по программе? Где гарантия что страховая компания просто не обанкротится за это время? Что будет с накопленными средствами? Есть ли какие-то государственные фонды страхования накоплений, по аналогии с банками?
Можно конечно досрочно разорвать договор, но это будет минус и тогда вообще теряется смысл.
Остаются только зарубежные компании, но работают ли они с гражданами стран бывшего СССР.
Страхование в компаниях СНГ это бесприбыльная вещь. Если компания не закроется, если вам выплатят страховку и еще куча если... Проще просто в банке деньги хранить, достаточноную сумму, что бы в критической ситуации иметь возможность воспользоваться деньгами.