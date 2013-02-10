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Почему рухнули в цене акции японской компании Toyota Motor Corp

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Старый Сегодня, 09:16
#1
Премиум
 
Аватар Drum13
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,207
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КП: 0.163
Почему рухнули в цене акции японской компании Toyota Motor Corp
Наблюдая за курсом акций компании Toyota Motor не мог сначала понять, почему по итогам торгов 5 января ценные бумаги просели столь резко и столь сильно, и даже с начала новой торговой недели цена пока так и не восстановилась. Полез копать новости за тот день. Оказалось, что вновь избранный президент США, Дональд Трамп сильно недоволен японской корпорацией. А не доволен он тем, что японский автопроизводитель собирается построить новый автомобильный завод на территории Мексики. Оттуда, на территорию США хлынут машины модели Corolla, обходя тем самым высокие ввозные пошлины.

Трамп в ответ на такую наглость, заявил, что специально для компании Toyota Motor повысит налоги на границе, исключительно на весь товар корпорации. И свой гнев на милость он готов изменить только в том случае, если японцы отменят своё решение, и построят завод на территории США.

Ну и сразу же после такого жёсткого заявления акции корпорации Toyota Motor рухнули, и до сих пор не восстановились. Чем вам не торговая идея?



Специально для форума mmgp.ru
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