По США катится новая волна банкротств и повального закрытия магазинов в ТЦ

Как оказалось, первые звоночки торгово-розничного рынка были еще в октябре прошлого года.
И вот уже гигантская волна кризиса розничного рынка проявляется в новых масштабах.
Macy's
и Sears
коллективно объявили о волне закрытия за последнее время 218
магазинов, которые могут негативно повлиять на десятки торговых центров США. Как видно, с октября прошлого года ситуация лишь ухудшается.
В воскресенье другой торговый центр - The Limited - объявил о закрытии 250 магазинов
, а также о сокращении 4 тысяч своих сотрудников. Дополнительные данные по закрытию магазинов поступят несколько позже, вплоть до возможного банкротства
.
Казалось бы, данные меры должны помочь розничной сфере и другим магазинам данной сферы, но для торговых центров в слабой позиции это может нанести сильный удар. Универсальные магазины как Sears и Macy 's многие считают неуклюжими якорями, которые занимают слишком большие площади, и после закрытия помещений, которые моллы привыкли арендовать под свои точки продаж, могут столкнуться с проблемой поиска новых подходящих под такие площади арендных помещений.
Переведено специально для MMGP.ru