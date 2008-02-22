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По США катится новая волна банкротств и повального закрытия магазинов в ТЦ

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Старый Сегодня, 08:42
#1
Форекс-блогер
 
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По США катится новая волна банкротств и повального закрытия магазинов в ТЦ
Как оказалось, первые звоночки торгово-розничного рынка были еще в октябре прошлого года. И вот уже гигантская волна кризиса розничного рынка проявляется в новых масштабах.








Macy's и Sears коллективно объявили о волне закрытия за последнее время 218 магазинов, которые могут негативно повлиять на десятки торговых центров США. Как видно, с октября прошлого года ситуация лишь ухудшается.

В воскресенье другой торговый центр - The Limited - объявил о закрытии 250 магазинов, а также о сокращении 4 тысяч своих сотрудников. Дополнительные данные по закрытию магазинов поступят несколько позже, вплоть до возможного банкротства.

Казалось бы, данные меры должны помочь розничной сфере и другим магазинам данной сферы, но для торговых центров в слабой позиции это может нанести сильный удар. Универсальные магазины как Sears и Macy 's многие считают неуклюжими якорями, которые занимают слишком большие площади, и после закрытия помещений, которые моллы привыкли арендовать под свои точки продаж, могут столкнуться с проблемой поиска новых подходящих под такие площади арендных помещений.



Переведено специально для MMGP.ru
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