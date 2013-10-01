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Награда за активность на форумах

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Старый Сегодня, 08:01
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 01.10.2013
Сообщений: 499
Благодарностей: 293
КП: 0.154
Награда за активность на форумах
С сегодняшнего дня, держатели PostCoin смогут получать награды за активность на форумах.
Задания будут иногда меняться. Выплаты за активность на форумах будут проводиться по вторникам.
Лучшие активисты по итогам месяца будут получать дополнительные премии.


Текущие задания
1. Два сообщения в неделю в этом топике http://mmgp.ru/showthread.php?t=457582
2. Два сообщения в неделю в этом топике https://bitcointalk.org/index.php?topic=1570350.0

Требования:
1. Сообщения не должны носить деструктивный или "ура-патриотичный характер".
2. Длинна сообщений не менее 50 символов (примерно 6 слов)
3. Учитывается не более одного сообщения в день на топик.
4. Наличие ранга

Награды:
1. 10% от суммы ваших еженедельных выплат
2. Премия по итогу месяца для самых активных + 200% к выплате. Здесь главное не сойти с дистанции.

Подача заявок http://community.postcoin.pw/index.php?threads/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D 1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85.156/

Другие бесплатные раздачи http://community.postcoin.pw/index.p...0%BE%D0%B4.16/

Тема монеты http://mmgp.ru/showthread.php?t=457582

Капитализация http://coinmarketcap.com/currencies/postcoin/
__________________
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Последний раз редактировалось DeFree; Сегодня в 08:19.
DeFree вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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