Награда за активность на форумах

С сегодняшнего дня, держатели PostCoin смогут получать награды за активность на форумах.
Задания будут иногда меняться. Выплаты за активность на форумах будут проводиться по вторникам.
Лучшие активисты по итогам месяца будут получать дополнительные премии.
Требования:
1. Сообщения не должны носить деструктивный или "ура-патриотичный характер".
2. Длинна сообщений не менее 50 символов (примерно 6 слов)
3. Учитывается не более одного сообщения в день на топик.
4. Наличие ранга
Награды:
1. 10% от суммы ваших еженедельных выплат
2. Премия по итогу месяца для самых активных + 200% к выплате. Здесь главное не сойти с дистанции.