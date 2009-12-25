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Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 16,281 Благодарностей: 8,526 КП: 0.174

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Куда катится биткойн?

Совсем недавно курс биткойна впервые за три года превысил $1000. Технический директор проекта “Роскомсвобода” Станислав Шакиров рассказал Лайфу, с чем связан небывалый рост курса, а также дал свой прогноз о будущем криптовалют в России.



При оценке происходившего в последнее время стремительного роста курса биткойна можно выделить несколько ключевых причин. Едва ли не самую важную роль в росте курса играет то, что в России, США и азиатских странах биткойны начинают использовать для сохранения ликвидности капитала. Некоторые фонды по управлению частными капиталами при разделении средств для минимизации рисков (часть в акции, часть в облигации, часть в недвижимость — старый добрый принцип яиц и корзины) стали определённый процент пытаться хранить и в биткойнах. Нельзя не отметить и того, что и некоторые наши граждане начинают часть своих накоплений переводить в биткойны. Биткойнов у нас конечное число, так что в результате мы наблюдаем обычный рыночный процесс, приводящий к росту цены. Очень важно, что этот курс, похоже, является не спекулятивным, а естественным, так как, повторюсь, интерес к биткойнам появляется не только у технических специалистов, гиков, но и у обычных граждан, а также у тех, кто управляет финансами.



Какого же максимального курса может достичь биткойн? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, чем криптовалюта станет в конечном итоге. В случае если биткойн будет выполнять ту роль, которую в настоящий момент выполняет золото, то предел роста достаточно высок. Сейчас мы можем давать верхнюю оценку: сколько стоит всё золото, которое существует в мире, использующееся как золотовалютный резерв или как средство сохранения своих активов. Существует высокая вероятность, что один биткойн в будущем легко может стоить $100 тыс., если этот сценарий сбудется.



Кроме того, существует сценарий, что биткойн сейчас своеобразный золотовалютный резерв для других криптовалют, которые выпускаются на рынок. Тогда роль биткойна — просто обеспечение ценности каждой новой криптовалюты, которая выходит на рынок. Скорее всего, такой порядок вещей и сохранится. И опять же, биткойн будет использоваться людьми для сохранения своих средств. Понятно, что не в 100-процентном режиме, но 5–10% своих сохранённых денег можно и нужно хранить в биткойнах. И этот фактор будет сказываться на росте. Я думаю, прогнозы, что на рубеже 2017–2018 гг. биткойн должен стоить от $2000 до 5000, вполне обоснованы.



Главное, чтобы у биткойна не было никаких технологических проблем: например, хардфорков, которые парализуют его работу. Кроме того, возможны и другие неприятности, о которых мы сейчас можем не знать (в связи с тем, что сеть растёт, количество транзакций увеличивается, а размер блока сохраняется тот же самый). Не исключено, что мы можем прийти к каким-то пределам количества обрабатываемых транзакций. Если это произойдёт, то такое событие способно повлиять на курс достаточно сильно.



Хотелось бы отдельно сказать и о судьбе биткойна в России. Главный вопрос здесь — это легальность. С формальной точки зрения любой запрет биткойна приведёт к тому, что добропорядочные граждане не смогут использовать эту валюту в вышеописанных сценариях. Но чёрные рынки продолжат её применять, потому что она имеет ценность, эквивалент обмена, а значит, все сделки можно совершать в биткойнах, учитывая их некоторую степень анонимности. Хотя надо сказать, что потихоньку теневые операции переходят на другие более анонимные криптовалюты. А добропорядочные граждане, в свою очередь, не будут иметь доступа к криптовалюте, в отличие от всего мира. В результате запрет не приведёт ни к какому положительному эффекту.



В целом же давать точный прогноз о судьбе биткойна в нашей стране достаточно сложно. Вероятнее всего, наши регуляторы приравняют биткойн к иностранной валюте. В настоящий момент валютными операциями могут заниматься организации, имеющие банковскую лицензию. Все пункты обмена валюты, которые стоят у нас на улице, — это банковские офисы, и в скором времени вполне могут появиться обменники биткойнов, которые будут принадлежать банкам. Таким образом, физические лица смогут купить или продать криптовалюту в онлайн-обменниках, предъявив им свои паспортные данные.



Источник: Совсем недавно курс биткойна впервые за три года превысил $1000. Технический директор проекта “Роскомсвобода” Станислав Шакиров рассказал Лайфу, с чем связан небывалый рост курса, а также дал свой прогноз о будущем криптовалют в России.При оценке происходившего в последнее время стремительного роста курса биткойна можно выделить несколько ключевых причин. Едва ли не самую важную роль в росте курса играет то, что в России, США и азиатских странах биткойны начинают использовать для сохранения ликвидности капитала. Некоторые фонды по управлению частными капиталами при разделении средств для минимизации рисков (часть в акции, часть в облигации, часть в недвижимость — старый добрый принцип яиц и корзины) стали определённый процент пытаться хранить и в биткойнах. Нельзя не отметить и того, что и некоторые наши граждане начинают часть своих накоплений переводить в биткойны. Биткойнов у нас конечное число, так что в результате мы наблюдаем обычный рыночный процесс, приводящий к росту цены. Очень важно, что этот курс, похоже, является не спекулятивным, а естественным, так как, повторюсь, интерес к биткойнам появляется не только у технических специалистов, гиков, но и у обычных граждан, а также у тех, кто управляет финансами.Какого же максимального курса может достичь биткойн? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, чем криптовалюта станет в конечном итоге. В случае если биткойн будет выполнять ту роль, которую в настоящий момент выполняет золото, то предел роста достаточно высок. Сейчас мы можем давать верхнюю оценку: сколько стоит всё золото, которое существует в мире, использующееся как золотовалютный резерв или как средство сохранения своих активов. Существует высокая вероятность, что один биткойн в будущем легко может стоить $100 тыс., если этот сценарий сбудется.Кроме того, существует сценарий, что биткойн сейчас своеобразный золотовалютный резерв для других криптовалют, которые выпускаются на рынок. Тогда роль биткойна — просто обеспечение ценности каждой новой криптовалюты, которая выходит на рынок. Скорее всего, такой порядок вещей и сохранится. И опять же, биткойн будет использоваться людьми для сохранения своих средств. Понятно, что не в 100-процентном режиме, но 5–10% своих сохранённых денег можно и нужно хранить в биткойнах. И этот фактор будет сказываться на росте. Я думаю, прогнозы, что на рубеже 2017–2018 гг. биткойн должен стоить от $2000 до 5000, вполне обоснованы.Главное, чтобы у биткойна не было никаких технологических проблем: например, хардфорков, которые парализуют его работу. Кроме того, возможны и другие неприятности, о которых мы сейчас можем не знать (в связи с тем, что сеть растёт, количество транзакций увеличивается, а размер блока сохраняется тот же самый). Не исключено, что мы можем прийти к каким-то пределам количества обрабатываемых транзакций. Если это произойдёт, то такое событие способно повлиять на курс достаточно сильно.Хотелось бы отдельно сказать и о судьбе биткойна в России. Главный вопрос здесь — это легальность. С формальной точки зрения любой запрет биткойна приведёт к тому, что добропорядочные граждане не смогут использовать эту валюту в вышеописанных сценариях. Но чёрные рынки продолжат её применять, потому что она имеет ценность, эквивалент обмена, а значит, все сделки можно совершать в биткойнах, учитывая их некоторую степень анонимности. Хотя надо сказать, что потихоньку теневые операции переходят на другие более анонимные криптовалюты. А добропорядочные граждане, в свою очередь, не будут иметь доступа к криптовалюте, в отличие от всего мира. В результате запрет не приведёт ни к какому положительному эффекту.В целом же давать точный прогноз о судьбе биткойна в нашей стране достаточно сложно. Вероятнее всего, наши регуляторы приравняют биткойн к иностранной валюте. В настоящий момент валютными операциями могут заниматься организации, имеющие банковскую лицензию. Все пункты обмена валюты, которые стоят у нас на улице, — это банковские офисы, и в скором времени вполне могут появиться обменники биткойнов, которые будут принадлежать банкам. Таким образом, физические лица смогут купить или продать криптовалюту в онлайн-обменниках, предъявив им свои паспортные данные.Источник: Лайф

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