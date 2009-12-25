pilot10 Топ Мастер

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 16,281 Благодарностей: 8,526 КП: 0.174

награды

Ведущие биткойн-биржи Китая призвали к большему регулированию индустрии

Владельцы двух крупнейших биткойн-бирж Китая BTCC и OKCoin считают, что правительству страны необходимо принять более ясные правила регулирования криптовалютного бизнеса. По их мнению, это защитит как компании, так и их клиентов.



Напомним, на прошлой неделе стало известно о серии встреч, проведенных Народным банком Китая с представителями трех крупнейших криптовалютных бирж страны BTCC, OKCoin и Huobi.



В их ходе регулятор обратил внимание на то, что в Китае биткойн считается виртуальным товаром и не имеет легального статуса валюты. В связи с этим НБК призвал пользователей с осторожностью подходить к вопросу инвестиций в криптовалюты, осознавая все риски и возможные последствия.



Также накануне в ряде местных СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что в Китае может быть создан отдельный орган для регулирования криптовалютного бизнеса, а также запущена специальная платформа, основной задачей которой станет защита инвесторов.



В комментарии изданию CoinDesk CEO BTCC Бобби Ли заявил, что ему ничего не известно о таких планах, однако создание такой платформы, по его мнение, могло бы пойти на пользу всем заинтересованным сторонам.



«Фондовые биржи в Китае регулируются, и у них есть единая платформа для расчетов. Ничего подобного у биткойна нет, — сказал Бобби Ли, отметив, что с момента своего запуска в 2011 году BTCC по-прежнему работает без какой-либо лицензии. – Продажа алкоголя, например, это регулируемый вид деятельности, а продажа биткойнов – нет».



Глава BTCC также выразил надежду, что 2017 год станет поворотным в этом вопросе, и что совместно с НБК биткойн-биржи смогут выработать необходимые правила.



«Мы знаем, что биткойн – это не просто виртуальный товар, это намного важнее», — добавил он.



Защита клиентов



Тем временем CEO OKCoin Стар Джу заявил, что слухи о том, что НБК может создать некую единую платформу для биткойн-бирж основаны на реальных дискуссиях, однако на сегодняшний день это не более чем теория.



«Это была просто идея, озвученная в ходе дискуссий для продолжения диалога о повышении защиты клиентов и стимулирования здорового и долгосрочного роста индустрии», — говорится в заявлении главы OKCoin.



Тем не менее, он также считает необходимым приведение деятельности бирж в четкое и понятное правовое поле.



«Сбалансированное и основанное на оценке рисков регулирование и надзор могут пойти на пользу индустрии, и мы готовы к дальнейшим конструктивным дискуссиям с регуляторами и участниками рынка», — добавил он.



По данным Bitcoinity, за последние семь дней на долю BTCC и OKCoin приходилось почти 70% совокупного объема сделок в биткойном – 37,7% и 31,8% соответственно. Третье место в списке с 28,7% занимает Huobi.



Источник: Владельцы двух крупнейших биткойн-бирж Китая BTCC и OKCoin считают, что правительству страны необходимо принять более ясные правила регулирования криптовалютного бизнеса. По их мнению, это защитит как компании, так и их клиентов.Напомним, на прошлой неделе стало известно о серии встреч, проведенных Народным банком Китая с представителями трех крупнейших криптовалютных бирж страны BTCC, OKCoin и Huobi.В их ходе регулятор обратил внимание на то, что в Китае биткойн считается виртуальным товаром и не имеет легального статуса валюты. В связи с этим НБК призвал пользователей с осторожностью подходить к вопросу инвестиций в криптовалюты, осознавая все риски и возможные последствия.Также накануне в ряде местных СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что в Китае может быть создан отдельный орган для регулирования криптовалютного бизнеса, а также запущена специальная платформа, основной задачей которой станет защита инвесторов.В комментарии изданию CoinDesk CEO BTCC Бобби Ли заявил, что ему ничего не известно о таких планах, однако создание такой платформы, по его мнение, могло бы пойти на пользу всем заинтересованным сторонам.«Фондовые биржи в Китае регулируются, и у них есть единая платформа для расчетов. Ничего подобного у биткойна нет, — сказал Бобби Ли, отметив, что с момента своего запуска в 2011 году BTCC по-прежнему работает без какой-либо лицензии. – Продажа алкоголя, например, это регулируемый вид деятельности, а продажа биткойнов – нет».Глава BTCC также выразил надежду, что 2017 год станет поворотным в этом вопросе, и что совместно с НБК биткойн-биржи смогут выработать необходимые правила.«Мы знаем, что биткойн – это не просто виртуальный товар, это намного важнее», — добавил он.Тем временем CEO OKCoin Стар Джу заявил, что слухи о том, что НБК может создать некую единую платформу для биткойн-бирж основаны на реальных дискуссиях, однако на сегодняшний день это не более чем теория.«Это была просто идея, озвученная в ходе дискуссий для продолжения диалога о повышении защиты клиентов и стимулирования здорового и долгосрочного роста индустрии», — говорится в заявлении главы OKCoin.Тем не менее, он также считает необходимым приведение деятельности бирж в четкое и понятное правовое поле.«Сбалансированное и основанное на оценке рисков регулирование и надзор могут пойти на пользу индустрии, и мы готовы к дальнейшим конструктивным дискуссиям с регуляторами и участниками рынка», — добавил он.По данным Bitcoinity, за последние семь дней на долю BTCC и OKCoin приходилось почти 70% совокупного объема сделок в биткойном – 37,7% и 31,8% соответственно. Третье место в списке с 28,7% занимает Huobi.Источник: Forklog

Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!

Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки

H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ" __________________