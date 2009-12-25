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Ведущие биткойн-биржи Китая призвали к большему регулированию индустрии

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Ведущие биткойн-биржи Китая призвали к большему регулированию индустрии

Владельцы двух крупнейших биткойн-бирж Китая BTCC и OKCoin считают, что правительству страны необходимо принять более ясные правила регулирования криптовалютного бизнеса. По их мнению, это защитит как компании, так и их клиентов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о серии встреч, проведенных Народным банком Китая с представителями трех крупнейших криптовалютных бирж страны BTCC, OKCoin и Huobi.

В их ходе регулятор обратил внимание на то, что в Китае биткойн считается виртуальным товаром и не имеет легального статуса валюты. В связи с этим НБК призвал пользователей с осторожностью подходить к вопросу инвестиций в криптовалюты, осознавая все риски и возможные последствия.

Также накануне в ряде местных СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что в Китае может быть создан отдельный орган для регулирования криптовалютного бизнеса, а также запущена специальная платформа, основной задачей которой станет защита инвесторов.

В комментарии изданию CoinDesk CEO BTCC Бобби Ли заявил, что ему ничего не известно о таких планах, однако создание такой платформы, по его мнение, могло бы пойти на пользу всем заинтересованным сторонам.

«Фондовые биржи в Китае регулируются, и у них есть единая платформа для расчетов. Ничего подобного у биткойна нет, — сказал Бобби Ли, отметив, что с момента своего запуска в 2011 году BTCC по-прежнему работает без какой-либо лицензии. – Продажа алкоголя, например, это регулируемый вид деятельности, а продажа биткойнов – нет».

Глава BTCC также выразил надежду, что 2017 год станет поворотным в этом вопросе, и что совместно с НБК биткойн-биржи смогут выработать необходимые правила.

«Мы знаем, что биткойн – это не просто виртуальный товар, это намного важнее», — добавил он.

Защита клиентов

Тем временем CEO OKCoin Стар Джу заявил, что слухи о том, что НБК может создать некую единую платформу для биткойн-бирж основаны на реальных дискуссиях, однако на сегодняшний день это не более чем теория.

«Это была просто идея, озвученная в ходе дискуссий для продолжения диалога о повышении защиты клиентов и стимулирования здорового и долгосрочного роста индустрии», — говорится в заявлении главы OKCoin.

Тем не менее, он также считает необходимым приведение деятельности бирж в четкое и понятное правовое поле.

«Сбалансированное и основанное на оценке рисков регулирование и надзор могут пойти на пользу индустрии, и мы готовы к дальнейшим конструктивным дискуссиям с регуляторами и участниками рынка», — добавил он.

По данным Bitcoinity, за последние семь дней на долю BTCC и OKCoin приходилось почти 70% совокупного объема сделок в биткойном – 37,7% и 31,8% соответственно. Третье место в списке с 28,7% занимает Huobi.

Источник: Forklog
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Метки
биржа, биткоин, китай, криптовалюта
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