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Обучающая платформа для систем искусственного интеллекта Mighty AI привлекла $14 млн

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Обучающая платформа для систем искусственного интеллекта Mighty AI привлекла $14 млн


Стартап Spare5, использующий свою платформу чтобы помочь компаниям тренировать их системы искусственного интеллекта, сегодня изменил название на Mighty AI и объявил о получении инвестиций в размере $14 млн., которые возглавила Intel Capital, с участием других новых инвесторов GV (Google Ventures) и венчурного фонда Accenture Ventures. Действующие инвесторы Foundry Group, инвестиционная группа Madrona Venture Group и компания New Enterprise Associates (NEA) также участвовали в текущем раунде финансирования.

Основанный в Сиэтле в 2014 году, Spare5 до сих пор сотрудничает с такими известными компаниями, как Microsoft, Pinterest и IBM, которые предоставляют Spare5 задания, как правило, сосредоточенные на определении смыслового значения медиа-контента, такого как фото, видео и аудио. Например, может быть использовано изображение пейзажа, и искусственный интеллект должен сообщить системе, что на нем изображена гора и большое озеро. Подобные технологии сейчас применяются компаниями для разработки компьютерного зрения и обработки искусственным интеллектом естественного языка.



С сегодняшнего дня стартап будет называться Mighty AI, и в дополнение к полученному сейчас финансированию он заключил сделку с Intel и Accenture. Эти две компании будут работать под брендом Mighty AI для продаж и продвижения обучающего дата-сервиса (TdaaS) и рекомендовать его своим клиентам по всему миру.

Согласно заявлению компании, ранее Spare5 привлекла в общей сложности около $13 млн. финансирования, и с учетом текущих инвестиций она будет активно развивать TDaaS платформу и расширять базу клиентов, которые будут тренировать свои AI-системы. Кроме того, компания увеличит свой штат сотрудников за счет специалистов по обработке, анализу и хранению больших объемов данных, а также инженеров и менеджеров по продажам.

Искусственный интеллект все чаще затрагивает практически все общественные аспекты деятельности, начиная с рабочих мест и заканчивая обслуживанием клиентов. В то время, как AI-системы становятся все более интеллектуальными и даже уже могут самостоятельно обучаться, есть вещи, которые только люди способны распознать и идентифицировать. И это то, что Mighty AI обещает различным компаниям: разумный человеческий подход, который сможет эффективно обучить любую систему искусственного интеллекта.

«В будущем мы будем полностью полагаться на искусственный интеллект, чтобы сделать каждый аспект нашей жизни лучше", — заявил генеральный директор и основатель Mighty AI Мэтт Бенке. "Искусственный интеллект будет управлять нашей информацией, нашим расписанием и использованием энергии. Он сделает наши заводы, дороги и дома более безопасными и более эффективными. Он обеспечит каждого из нас личным помощником для выбора покупок и инвестиционным консультантом. Но чтобы AI-системы могли осуществить все это и многое другое, они должны понимать, о чем и как мы думаем. Платформа Mighty AI является важным связующим звеном между компьютером и человеческими знаниями, при этом она использует правильных людей для эффективного обучения искусственного интеллекта".

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://venturebeat.com/2017/01/10/sp...enture-others/

https://text.ru/antiplagiat/5875830a6414b
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