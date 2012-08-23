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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 04:44
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Сегодня, 03:47
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#1
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Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,288
Благодарностей: 1,004
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Сколько украинцы заплатят за госдолг?
Для полного погашения государственного долга, каждый украинец должен будет отдать 36 минимальных зарплат, - сообщили руководители проекта "CASE Украина".
Также сообщили, что за 2016 год долговое обязательство трудоспособных украинцев выросло на 20 500 грн. Следовательно, по итогам 2016 года каждому трудоспособному украинцу достается 116 000 грн госдолга, что равноценно 36 минимальным зарплатам по 3200 грн.
При этом, специалисты заострили внимание на то момент, что из этих 116 500 грн, только 6600 грн нужно будет отдать на докапитализацию Приват Банка.
Стоит добавить, что повышение "минималки" только осложнит жизнь украинских граждан. В самом худшем случае, сейчас работодатели повально отправляют своих работников в неоплачиваемый отпуск, а в лучшем случае, сократят рабочий день на пару часов. Украинцы должны понимать, увеличение “минималки” в 2 раза – блестящая акция для действующей власти. Здесь они подняли "минималку", но вместе с этим возвращают её их обратно в госбюджет в виде налогов и оплаты ЖКУ.
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Сегодня, 03:51
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#2
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 159
Благодарностей: 3
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Re: Сколько украинцы заплатят за госдолг?
Да уж, радуются увеличению зарплаты немногие. (может и ошибаюсь) Но те, у кого есть минимальное представление о финпотоках уже схватились за головы. А те, кто вполне себе шарит в теме, наверное, давно в кошельке юзает совсем другую валюту. И топчет совсем неукраинскую землю.
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Сегодня, 04:44
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