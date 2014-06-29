Серия "Ежегодная миграция" заканчивается монетой, посвященной горбатому киту

Новозеландский Монетный Двор широко известен на рынке своими небольшими сериями, обычно состоящими из 5-6 монет, которые выпускаются в течение года. В 2016 году была начата серия монет под названием "Ежегодная миграция" и вот теперь она подошла к концу. На каждой из пяти монет серии изображено животное, которое совершает героическую сезонную миграцию. На первой монете, появившейся в мае 2016 года, изображена зебра, дальше последовали монеты с изображениями бабочки-монарха, арктической крачки и карибу. И вот серия заканчивается монетой, посвященной горбатому киту.
Эти млекопитающие ежегодно проделывают огромный путь между местами, где они питаются и размножаются. Весь их путь составляет 5000 км и перемещаются они со средней скоростью до 2 км/ч.
На монете изображена группа горбатых китов, некоторые из которых выделены цветом. Нужно отметить, что рисунки животных получились четкими и отдельно можно выделить селективное окрашивание. На аверсе присутствует традиционное изображение портрета Королевы Елизаветы II. Упаковка сделана аккуратно, так что монеты удобно хранить. Стоимость одной монеты составляет 80 долларов США она доступна для покупки с 10 января 2017 года.
Номинал монеты - 2 доллара Новой Зеландии
Металл - серебро 999-й пробы
Вес - 31,1 грамм
Диаметр - 40 мм
Качество - пруф.
Тираж - 3000 штук.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru