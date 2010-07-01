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За 2 месяца работы новые работники НБУ получили 2 миллиона гривен

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Старый Сегодня, 01:18
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,273
Благодарностей: 165
КП: 0.066
За 2 месяца работы новые работники НБУ получили 2 миллиона гривен

25.10.2016 года было проведено первое заседание нового Совета НБУ. Именно с этой даты стоит вести отсчет времени работы этого органа. Согласно закону о декларировании доходов, члены нового Совета отчитались о доходах за прошлый год.
Так, Б. Данилишин. Глава Совета НБУ задекларировал две премии. 22 декабря он задекларировал «Вознаграждение члена совета НБУ» в размере 194 811 гривен. 28 декабря он добавил в декларацию еще одно вознаграждение, в размере 154 850 гривен. То есть, в общей сложности он поучил 349 661 гривен премии.
В. Козюк, В. Рычаковская, Е. Щербакова и В. Фурман задекларировали 174 305 и 138 550 гривен. В общей сложности они получили по 312 855 гривен.
Пока нет данных о размере премии заместителя главы Совета НБУ Милованова. Но данные он подал.
Таким образом, как мы можем видеть, в общей сложности новый состав работников НБУ получил 1 миллион 930 тысяч гривен в виде премиальных.
Вот интересно, за что они получили такие премии? Что такого выдающегося они сделали за 2 месяца работы? Да и откуда у страны такие деньги на премии?
Материал написан по данным: FinClub, UBR и Экономической правды.
Автор: Jurgan
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Последний раз редактировалось jurgan; Сегодня в 01:19. Причина: Картинка
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