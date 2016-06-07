Kaneki Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.06.2016 Сообщений: 124 Благодарностей: 12 КП: 0.089

6 шагов, сделав которые вы станете ближе к заработку своего первого $1 000 000

Давайте посмотрим правде в глаза: очень не многим в этом мире (а особенно жителям стран СНГ) удалось стать миллионерами. Тем не менее, как говорится, все невозможное возможно, требуется лишь ваше собственное время и усилия. Подвох заключается в том, что для достижения таких масштабных целей, как заработок $1 000 000, нужно потратить невероятно много времени и усилий, а так же многими вещами просто-напросто “пожертвовать”.



Если вы молоды, то у вас есть большое преимущество над уже взрослыми людьми – это время. При определенных усилиях выход на пенсию в роли миллионера вполне реален. Вот список из шести шагов, совершая которые вы будете становиться все ближе к достижению вышеупомянутой цели.



Прекратите бессмысленно тратить свои деньги





К сожалению, многие люди имеют ужасную привычку тратить деньги на такие товары и услуги, в которых они просто-напросто не нуждаются. Даже такие относительно небольшие расходы, как, например, ежедневный поход в кофейню за чашечкой кофе, могут очень сильно “ударить” по вашему кошельку, тем самым уменьшив капитал, который вы могли бы использовать для достижения своей цели.



В качестве решения вам необходимо найти альтернативу. Если говорить о примере с кофейней, то в качестве альтернативы вы можете заваривать кофе у себя дома. Конечно, имеется 2 “проблемы”:



• Стоимость пачки кофейных зерен в несколько раз дороже похода в кофейню;



• На приготовление кофе нужно тратить определенное время.





Ну, а если подумать глобально, то стоимость кофейных зерен окупится буквально через неделю, а время на приготовление кофе вы тратите намного меньше, чем на поход в кофейню. Все – вы сэкономили достаточно денег! Главное – научиться искать подобные альтернативы.



Тем не менее, важно понимать, что для достижения вашей цели мало будет найти лишь несколько альтернатив. Порой приходится вносить кардинальные изменения в свою жизнь, например, бросить курить.



В итоге, если у вас все выйдет, вы будете вести дисциплинированный образ жизни, в котором нет места лишним и ненужным расходам.



Только не подумайте, что я призываю вас все свободное время сидеть дома, питаясь вермишелью быстрого приготовления, лишая себя веселья. Вы ни в коем случае не должны экономить на своем питании и духовном здоровье. Все это делается ради вашего успешного будущего, но и про настоящее вам не стоит забывать.



Начните сохранять деньги на пенсию





В своих статьях я довольно часто “поднимаю” разговор о пенсионной жизни и в данный момент он будет тоже уместен. Фактически каждый человек хочет провести пенсию в достатке, независимо от того, какие у него цели. Но, к сожалению, учитывая положение стран СНГ (с очень большой вероятность вы живете именно в одной из этих стран) вам стоит надеяться лишь на себя. Пока ваш заработок не очень велик, откладывайте небольшие суммы денег, как говорят, в конверт.



Если же ваш заработок уже более “серьезный”, вам следует выбрать надежный (по вашему мнению) банк, в котором вы сможете открыть пенсионный счет, на котором и будут храниться ваши деньги. Зачастую, пользуясь подобной услугой, со временем ваши деньги будут “приумножаться” из-за того, что банк может распоряжаться (в своих целях) деньгами, лежащими на вашем счету, вам будет начисляться определенный процент.



В данном случае главное – это найти подходящий банк, который даже через длительный срок не разорится. Если же вы подберете ненадежного “хранителя” ваших денег, то с большой вероятностью в будущем эти деньги просто “прогорят” и вы останетесь ни с чем.



Повысьте свою налоговую осведомленность





Если вы хотите в скором времени создать свой бизнес, то вам следует тщательно обдумать всевозможные нюансы, которые могут появиться по ходу развития вашего “дела”. Я советую вам уделить побольше внимания налогам. Вы должны четко понимать, под какое налогообложение будет попадать ваш бизнес, иначе вы будете неприятно удивлены…



После того, как ваши знания по данному “вопросу” будут намного масштабнее, вы уже сможете задумываться о том, как, собственно, можно сэкономить на налогах.



Если же у вас никак не выходит самому разобраться в данной сфере, вы можете нанять финансового консультанта, который с легкостью вам поможет сэкономить на налогах. Решение можно найти фактически всегда, главное – найти потенциальную проблему.



Стремитесь к приобретению недвижимости





Большинство молодежи живут на съемных квартирах, ведь покупка своей стоит колоссальных денег. Потому, они даже не думают о покупке своей собственной квартиры, мол, это даже теоретически невозможно. Это очень грубая ошибка. Как говорится (опять же), все невозможное возможно, главное – поставить себе цель и идти к ней. В нынешние времена недвижимость вам просто-напросто необходима для комфортной жизни, ведь, кто знает, что будет в будущем с вашим арендодателем. К тому же, если у вас имеется несколько квартир, то вы можете сдавать их в аренду – еще один неплохой вид заработка. Только помните, что прежде чем покупать квартиру для сдачи в аренду, вам следует проанализировать всевозможные политические и социальные факторы.



Если вы уже живете в съемной квартире, то это не проблема. Вам стоит откладывать деньги и стараться приумножать свой заработок, чтобы в финале купить свою недвижимость. Ставьте для себя цели и идите к ним!



Не стремитесь покупать автомобиль, пока у вас нет своей квартиры





Конечно, бывают исключения. Например, если автомобиль необходим вам для работы, тогда разумней будет вначале приобрести транспортное средство, а уже затем собирать деньги на квартиру. Тем не менее, зачастую молодые люди стремятся купить машину, пока у них нет квартиры. По большей части это обусловлено тем, что они хотят повысить свой социальный статус. Нужно научиться расставлять приоритеты.



Тем более, если учитывать то, что автомобили, как актив, обесцениваются довольно быстро, становится понятно, почему вначале следует купить именно квартиру. На быстрое обесценивание машин зачастую влияют частые аварии и быстрое развитие автомобильной индустрии.



Как бы вы аккуратно не ездили, вы не можете гарантировать, что ваша машина не будет вовлечена в аварию. Даже если после аварии страховка все покрыла, казалось бы, машина работает и выглядит как прежде, но все равно, если вы будете продавать эту машину, то цена ее продажи будет сильно снижена именно из-за той, казалось бы, давней аварии.



Не недооценивайте свой труд





Некоторые люди очень привязано относятся к своим работодателям, потому и остаются с ними на протяжении многих лет, тем самым закрывая глаза на возможные проблемы и лишая себя дальнейшего финансового развития. Это может очень сильно помешать вам на пути к вашей цели.



Если у вас на работе имеются определенные проблемы, то расскажите о них своему работодателю. После беседы конфликт должен быть улажен. Иначе, если ничего не изменилось, будьте готовым поменять место работы. Да, страшно. Да, нет никаких гарантий, что на новом рабочем месте будет не хуже, чем на старом. Тем не менее, вы должны переступить через все боязни с целью улучшения своей собственной жизни.



Надеюсь, вам и так понятно, что за безделье вам никто не будет хорошо платить… Чтобы зарабатывать большие деньги, вам необходимо иметь широкий спектр знаний, а так же уметь использовать эти знания. Помните, что саморазвиваясь, вы будете становиться на шаг ближе к заработку своего первого $1 000 000!



Заключение





Не думайте, что вы можете стать миллионером лишь благодаря лотерее. Подобная цель находится в пределах реальности при условии, если вы будете целеустремленными и полными энтузиазма. Надеюсь, что эта статья в какой-то степени смогла помочь вам. Удачи!



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Автор: Kaneki

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Давайте посмотрим правде в глаза: очень не многим в этом мире (а особенно жителям стран СНГ) удалось стать. Тем не менее, как говорится, все невозможное возможно, требуется лишь ваше собственное время и усилия. Подвох заключается в том, что для достижения таких масштабных целей, как заработок $1 000 000, нужно потратить невероятно много времени и усилий, а так же многими вещами просто-напросто “пожертвовать”.Если вы молоды, то у вас есть большое преимущество над уже взрослыми людьми – это. При определенных усилиях выход на пенсию в роли миллионера вполне реален. Вот список из шести шагов, совершая которые вы будете становиться все ближе к достижению вышеупомянутой цели.К сожалению, многие люди имеют ужасную привычку тратить деньги на такие товары и услуги, в которых они просто-напросто не нуждаются. Даже такие относительно небольшие расходы, как, например, ежедневный поход в кофейню за чашечкой кофе, могут очень сильно “ударить” по вашему кошельку, тем самым уменьшив, который вы могли бы использовать для достижения своей цели.В качестве решения вам необходимо найти альтернативу. Если говорить о примере с кофейней, то в качестве альтернативы вы можете заваривать кофе у себя дома. Конечно, имеется 2 “проблемы”:• Стоимость пачки кофейных зерен в несколько раз дороже похода в кофейню;• На приготовление кофе нужно тратить определенное время.Ну, а если подумать глобально, то стоимость кофейных зерен окупится буквально через неделю, а время на приготовление кофе вы тратите намного меньше, чем на поход в кофейню. Все – вы сэкономили достаточно денег! Главное – научиться искать подобныеТем не менее, важно понимать, что для достижения вашей цели мало будет найти лишь несколько альтернатив. Порой приходится вносить кардинальные изменения в свою жизнь, например, бросить курить.В итоге, если у вас все выйдет, вы будете вести дисциплинированный образ жизни, в котором нет места лишним и ненужным расходам.Только не подумайте, что я призываю вас все свободное время сидеть дома, питаясь вермишелью быстрого приготовления, лишая себя веселья. Вы ни в коем случае не должны экономить на своем питании и духовном здоровье. Все это делается ради вашего успешного будущего, но и про настоящее вам не стоит забывать.В своих статьях я довольно часто “поднимаю” разговор о пенсионной жизни и в данный момент он будет тоже уместен. Фактически каждый человек хочет провести пенсию, независимо от того, какие у него цели. Но, к сожалению, учитывая положение стран СНГ (с очень большой вероятность вы живете именно в одной из этих стран) вам стоит надеяться лишь на себя. Пока ваш заработок не очень велик, откладывайте небольшие суммы денег, как говорят, в конверт.Если же ваш заработок уже более “серьезный”, вам следует выбрать надежный (по вашему мнению) банк, в котором вы сможете открыть, на котором и будут храниться ваши деньги. Зачастую, пользуясь подобной услугой, со временем ваши деньги будут “приумножаться” из-за того, что банк может распоряжаться (в своих целях) деньгами, лежащими на вашем счету, вам будет начисляться определенный процент.В данном случае главное – это найти подходящий банк, который даже через длительный срок не разорится. Если же вы подберете ненадежного “хранителя” ваших денег, то с большой вероятностью в будущем эти деньги просто “прогорят” и вы останетесь ни с чем.Если вы хотите в скором времени, то вам следует тщательно обдумать всевозможные нюансы, которые могут появиться по ходу развития вашего “дела”. Я советую вам уделить побольше внимания налогам. Вы должны четко понимать, под какое налогообложение будет попадать ваш бизнес, иначе вы будете неприятно удивлены…После того, как ваши знания по данному “вопросу” будут намного масштабнее, вы уже сможете задумываться о том, как, собственно, можнона налогах.Если же у вас никак не выходит самому разобраться в данной сфере, вы можете нанять финансового консультанта, который с легкостью вам поможет сэкономить на налогах. Решение можно найти фактически всегда, главное – найти потенциальную проблему.Большинство молодежи живут на съемных квартирах, ведь покупка своей стоит колоссальных денег. Потому, они даже не думают о покупке своей собственной квартиры, мол, это даже теоретически невозможно. Это очень грубая ошибка. Как говорится (опять же), все невозможное возможно, главное – поставить себе цель и идти к ней. В нынешние времена недвижимость вам просто-напросто, ведь, кто знает, что будет в будущем с вашим арендодателем. К тому же, если у вас имеется несколько квартир, то вы можете сдавать их– еще один неплохой вид заработка. Только помните, что прежде чем покупать квартиру для сдачи в аренду, вам следует проанализировать всевозможные политические и социальные факторы.Если вы уже живете в съемной квартире, то это не проблема. Вам стоити стараться приумножать свой заработок, чтобы в финале купить свою недвижимость. Ставьте для себя цели и идите к ним!Конечно, бывают исключения. Например, если автомобиль необходим вам для работы, тогда разумней будет вначале приобрести транспортное средство, а уже затем собирать деньги на квартиру. Тем не менее, зачастую молодые люди стремятся купить машину, пока у них нет квартиры. По большей части это обусловлено тем, что они хотят повысить свой. Нужно научиться расставлять приоритеты.Тем более, если учитывать то, что автомобили, как актив, обесцениваются довольно быстро, становится понятно, почему вначале следует купить именно квартиру. На быстрое обесценивание машин зачастую влияютКак бы вы аккуратно не ездили, вы не можете гарантировать, что ваша машина не будет вовлечена в аварию. Даже если после аварии страховка все покрыла, казалось бы, машина работает и выглядит как прежде, но все равно, если вы будете продавать эту машину, то цена ее продажи будет сильноименно из-за той, казалось бы, давней аварии.Некоторые люди очень привязано относятся к своим работодателям, потому и остаются с ними на протяжении многих лет, тем самым закрывая глаза на возможные проблемы и лишая себя дальнейшего. Это может очень сильно помешать вам на пути к вашей цели.Если у вас на работе имеются определенные проблемы, то расскажите о них своему работодателю. После беседы конфликт должен быть улажен. Иначе, если ничего не изменилось, будьте готовым. Да, страшно. Да, нет никаких гарантий, что на новом рабочем месте будет не хуже, чем на старом. Тем не менее, вы должны переступить через все боязни с целью улучшения своей собственной жизни.Надеюсь, вам и так понятно, что за безделье вам никто не будет хорошо платить… Чтобы зарабатывать большие деньги, вам необходимо иметь широкий спектр знаний, а так же уметь использовать эти знания. Помните, что, вы будете становиться на шаг ближе к заработку своего первого $1 000 000!Не думайте, что вы можете стать миллионером лишь благодаря лотерее. Подобная цель находится в пределах реальности при условии, если вы будете. Надеюсь, что эта статья в какой-то степени смогла помочь вам. Удачи!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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