ЦБ РФ сможет блокировать виртуальных мошенников за один день

Российские СМИ сообщают, что Банк России собрался установить новое оборудование, с помощью которого можно будет быстро блокировать всякого рода фишинговые сайты, а также ресурсы с программами троянами. Специалисты ЦБ РФ уже в самом скором времени смогут сделать это в течение одного рабочего дня, то есть новое оборудование очень осложнит жизнь всякого рода мошенникам и аферистам, которых пока хватает на просторах, в том числе и российского Интернета.
Что интересно - решение о блокировке того или иного ресурса Центробанк России будет принимать практически самостоятельно, поскольку он имеет статус компетентного государственного учреждения, то есть правами на это он обладает. Собранные сведения о финансовых мошенниках в сети Интернет Банк России будет передавать в координационный центр национального домена сети, в котором уже ведут такой реестр. То есть он будет пополняться новыми данными.
Надо сказать, что в 2016 году банк России в кооперации с Центром контроля и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере уже заблокировал 1588 веб-ресурсов, которые занимались фишингом (это интернет-мошенничество с целью кражи логинов и паролей пользователей). Но это практически капля в море, поскольку по словам экспертов занимающихся проблемой фишинга в доменной зоне ru / рф сейчас приблизительно 370000 веб-сайтов, которые могут представлять реальную опасность в этой области и конечно, с нами нужно начинать бороться.
Только специалисты компании Яндекс ежемесячно обнаруживают до 4000 новый веб-ресурсов связанных с фишингом и этот поток только нарастает. И вот теперь к решению этой проблемы подключается Центробанк России. Хотя раньше он мог только направлять жалобы в остальные уполномоченные российские органы (МВД, Следственный комитет и т.д.), что впрочем не очень-то и логично, ведь он главный регулятор в этой сфере, ну вот теперь пусть сам и разбирается. Для полной блокировки мошеннического ресурса, теперь специалисты ЦБ будут напрямую направлять письма регистраторам с предложением срочно блокировать тот или иной плохой ресурс.
Единственно Центробанк не сможет никак повлиять на зловредные сайты, которые находятся вне доменной зоны ru. Но в любом случае, теперь зона ru будет постепенно очищаться от сайтов-зловредов, что несомненно принесет только пользу.
Специально для mmgp.ru
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