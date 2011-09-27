Staffjoy привлекла $1,2млн для помощи малому бизнесу в планировании рабочего процесса

Staffjoy основан в 2015 году, с целью предоставить малому бизнесу технологию помогающую в планировании рабочего процесса для почасовых рабочих. Сегодня, компания сообщила о завершении раунда приема инвестиций, походившего во главе с фондом Caffeinated Capital и привлечении $1,2 млн.
Дополнительными участниками этого раунда приема инвестиций, также стали Brainchild Holdings и Haystack Fund.
Сервис стал побочным продуктом от основателей алгоритма планирования в проектах, Эндрю Хесса и Филиппа Томаса, созданного по время поступления в университет имени Вашингтона, в Сент-Луисе. В первоначальном виде, этот алгоритм подразумевает ручной процесс планирования смен. В нынешнем виде, каждый сотрудник вводит возможные часы работы на следующую неделю и алгоритм автоматически выполняет все необходимые расчеты и расстановки, для обеспечения необходимого числа рабочих каждый день. При этом сопоставляет возможности каждого человека на неполный или полный рабочий день.
Для удобства, Staffjoy использует бота в своем веб-приложении, отправляющего сотруднику текстовое сообщение его новое расписание на следующую неделю и все обновления происходящие в расписании. Теперь сотрудникам не требуется загружать приложение, чтобы выяснить их новое расписание.
Многие компании используют огромное количество бумаги для составления расписания, некоторые злоупотребляют email рассылкой. Staffjoy позволяет сотруднику обойтись без смартфона или электронной почты, чтобы получить свое расписание. Со слов основателей, это на данный момент лучший способ связи с сотрудниками.
Полученное финансирование будет использовано для дальнейшего роста компании и расширения числа клиентов. Собранные средства, во много раз превышают полученные инвестиции прошлого года, когда было инвестировано всего $12 тысяч.
Перевод специально для MMGP.ru