Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,754 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Staffjoy привлекла $1,2млн для помощи малому бизнесу в планировании рабочего процесса

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:30
#1
Премиум
 
Аватар Tigrenish
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4,189
Благодарностей: 1,724
КП: 0.406

награды Манимейкер 
Staffjoy привлекла $1,2млн для помощи малому бизнесу в планировании рабочего процесса

Staffjoy основан в 2015 году, с целью предоставить малому бизнесу технологию помогающую в планировании рабочего процесса для почасовых рабочих. Сегодня, компания сообщила о завершении раунда приема инвестиций, походившего во главе с фондом Caffeinated Capital и привлечении $1,2 млн.

Дополнительными участниками этого раунда приема инвестиций, также стали Brainchild Holdings и Haystack Fund.

Сервис стал побочным продуктом от основателей алгоритма планирования в проектах, Эндрю Хесса и Филиппа Томаса, созданного по время поступления в университет имени Вашингтона, в Сент-Луисе. В первоначальном виде, этот алгоритм подразумевает ручной процесс планирования смен. В нынешнем виде, каждый сотрудник вводит возможные часы работы на следующую неделю и алгоритм автоматически выполняет все необходимые расчеты и расстановки, для обеспечения необходимого числа рабочих каждый день. При этом сопоставляет возможности каждого человека на неполный или полный рабочий день.

Для удобства, Staffjoy использует бота в своем веб-приложении, отправляющего сотруднику текстовое сообщение его новое расписание на следующую неделю и все обновления происходящие в расписании. Теперь сотрудникам не требуется загружать приложение, чтобы выяснить их новое расписание.

Многие компании используют огромное количество бумаги для составления расписания, некоторые злоупотребляют email рассылкой. Staffjoy позволяет сотруднику обойтись без смартфона или электронной почты, чтобы получить свое расписание. Со слов основателей, это на данный момент лучший способ связи с сотрудниками.

Полученное финансирование будет использовано для дальнейшего роста компании и расширения числа клиентов. Собранные средства, во много раз превышают полученные инвестиции прошлого года, когда было инвестировано всего $12 тысяч.

Перевод специально для MMGP.ru

__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)
Bestinvestor.ru - Как инвестировать и получить максимальную прибыль?
Я работаю с Hyip-Cruiser.com - Рефбэк до 5000%, страховки, бонусы, страховки, компенсации
Tigrenish вне форума  
Ответить
Метки
бизнес, инвестиции, планирование, сервис
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Малому бизнесу расширили расходные горизонты moskva Новости в мире финансов и инвестиций 10 08.11.2016 18:35
Малому бизнесу режут бюджеты moskva Новости в мире финансов и инвестиций 15 30.07.2016 18:00
Зачем малому бизнесу нужны субсидии? Александра 81 Инвестирование для начинающих 23 14.07.2016 23:24
РБК: мораторий на проверки не помог малому бизнесу Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 3 14.03.2016 19:16
Платные дороги ударят по малому бизнесу Funy-Maker Новости в мире финансов и инвестиций 18 03.12.2015 12:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
WMandCash.info - Новый! С большими амбициями!
От kasnsk в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Satyr
Imperia.klanbest.ru - Новый,платит рублями
От Satyr в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Brakoner
С днем рождения,Света!(Sherri)
От Brakoner в разделе «Поздравления»
Аватар Senator
eft-investment не платит!
От Senator в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар monhyip
Scorpio-funds - scorpio-funds.com
От monhyip в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар polaks
discoveroffshore-discoveroffshore.com
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube