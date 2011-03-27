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Зарабатуй от 50 рублей в 1 час )
Всем привет, я на форуме давно возможно такая тема уже есть и сайт , но я сколько не смотрел вроде не видел , так вот опишу вас что я случайно нашел . Я как и типичный домосед искал работу в интернете и как то попал на один сайт . Суть сайта такова , письма , задания и тп, выплаты на все кошельки что есть на свете . Вывод от 0.2 на киви я лично на киви вывожу . раз в 2 дня ) но чем выше ваш уровень тем больше возможностей . При регистрации вам уже будет начислен один рубль сразу ! как бонус потом если вы кого то пригласите вам придет еще рубль . И если ваш реферал заработает хотя бы 3 рубля от системы вам придет еще 3 рубля . Ну много бонусов приятных . Дам совет если все же решили подзаработать для себя ! читайте внимательно задания )
кому интересно находим меня в вк Дмитрий Ходько ) и в лс