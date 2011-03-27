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Зарабатуй от 50 рублей в 1 час )

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В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
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Старый Сегодня, 00:23
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.12.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Зарабатуй от 50 рублей в 1 час )
Всем привет, я на форуме давно возможно такая тема уже есть и сайт , но я сколько не смотрел вроде не видел , так вот опишу вас что я случайно нашел . Я как и типичный домосед искал работу в интернете и как то попал на один сайт . Суть сайта такова , письма , задания и тп, выплаты на все кошельки что есть на свете . Вывод от 0.2 на киви я лично на киви вывожу . раз в 2 дня ) но чем выше ваш уровень тем больше возможностей . При регистрации вам уже будет начислен один рубль сразу ! как бонус потом если вы кого то пригласите вам придет еще рубль . И если ваш реферал заработает хотя бы 3 рубля от системы вам придет еще 3 рубля . Ну много бонусов приятных . Дам совет если все же решили подзаработать для себя ! читайте внимательно задания )
кому интересно находим меня в вк Дмитрий Ходько ) и в лс
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themorgan2034 вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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