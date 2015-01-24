Whore65 Любитель

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Как за два года в России подорожали продукты



При всей своей важности для экономики государства, всё же инфляция - это абстрактное понятие для большинства населения России. Может быть поэтому, информация о росте цен на продукты питания, а так же на потребительские услуги в 13 процентов, о которых заявлял Росстат, в начале 2016 года по итогам 2015 года, вызывала лишь горестную улыбку на устах жителей России. Ведь как заявляли граждане РФ, в ходе социологических опросов, их потребительская корзина стала тяжелее, в денежном эквиваленте, в два, а у кого-то и в три раза.



Журналисты решили выяснить, насколько всё же подорожали продукты за последние два года, на собственном опыте. Они составили конкретную потребительскую корзину продуктов и товаров первой необходимости, и сравнили цены по корзине, в одном и том же супермаркете, с разницей в два года. Опираясь на опубликованные данные компании "МониторЦен", журналисты сравнили цены на одни и те же товары два года назад, и сейчас. Был выбран магазин "Перекрёсток", находящийся в городе Москве, на Тишинской площади. Кстати говоря, журналисты, в ходе эксперимента полностью исключили из потребительской корзины все овощи и фрукты.









Результат эксперимента вы можете увидеть на сводной инфографике выше. Как вы сами видите, два года назад, до проведения Зимней Олимпиады, до присоединения полуострова Крым к России, до введения экономических санкций против России, покупатель экономил 1900 рублей из 7409, по сравнению с современными реалиями. Итого, за два года рост цен на одну и ту же потребительскую корзину составил чуть более 35 процентов. Как ни странно, но этот результат оказался максимально близок к результатам Росстата. Ведь за эти же два года он даёт уровень инфляции в 32 процента.



Сильнее всего подорожала курятина, сразу на 100 процентов, за два года. Подорожал сахар за этот же период на 89 процентов. Стала тяжелее в денежном эквиваленте растворимая лапша 'Доширак", на 77 процентов. Из важных продуктов питания сильно подорожала гречка, а именно на 71 процент. Меньше всего из указанного списка товаров подорожал энергетически напиток "Red Bull", который окрыляет, всего на 7 процентов. В общем списке нашёлся товар, который за два года немного подешевел. Это хлеб "Рижский дворянский", Похудел в цене за два года на 2 процента.



Whore65



специально для mmgp.ru При всей своей важности для экономики государства, всё же инфляция - это абстрактное понятие для большинства населения России. Может быть поэтому, информация о росте цен на продукты питания, а так же на потребительские услуги в 13 процентов, о которых заявлял Росстат, в начале 2016 года по итогам 2015 года, вызывала лишь горестную улыбку на устах жителей России. Ведь как заявляли граждане РФ, в ходе социологических опросов, их потребительская корзина стала тяжелее, в денежном эквиваленте, в два, а у кого-то и в три раза.Журналисты решили выяснить, насколько всё же подорожали продукты за последние два года, на собственном опыте. Они составили конкретную потребительскую корзину продуктов и товаров первой необходимости, и сравнили цены по корзине, в одном и том же супермаркете, с разницей в два года. Опираясь на опубликованные данные компании "МониторЦен", журналисты сравнили цены на одни и те же товары два года назад, и сейчас. Был выбран магазин "Перекрёсток", находящийся в городе Москве, на Тишинской площади. Кстати говоря, журналисты, в ходе эксперимента полностью исключили из потребительской корзины все овощи и фрукты.Результат эксперимента вы можете увидеть на сводной инфографике выше. Как вы сами видите, два года назад, до проведения Зимней Олимпиады, до присоединения полуострова Крым к России, до введения экономических санкций против России, покупатель экономил 1900 рублей из 7409, по сравнению с современными реалиями. Итого, за два года рост цен на одну и ту же потребительскую корзину составил чуть более 35 процентов. Как ни странно, но этот результат оказался максимально близок к результатам Росстата. Ведь за эти же два года он даёт уровень инфляции в 32 процента.Сильнее всего подорожала курятина, сразу на 100 процентов, за два года. Подорожал сахар за этот же период на 89 процентов. Стала тяжелее в денежном эквиваленте растворимая лапша 'Доширак", на 77 процентов. Из важных продуктов питания сильно подорожала гречка, а именно на 71 процент. Меньше всего из указанного списка товаров подорожал энергетически напиток "Red Bull", который окрыляет, всего на 7 процентов. В общем списке нашёлся товар, который за два года немного подешевел. Это хлеб "Рижский дворянский", Похудел в цене за два года на 2 процента.Whore65специально для mmgp.ru

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