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Стартап выходцев из России и СНГ Tico Network привлек более $250 000 инвестиций



Латвийский проект из индустрии такси-услуг Tico Network, который запустили уроженцы Российской Федерации и других стран СНГ, получил свыше 250 000 долларов финансирования. О данном событии журналистам рассказал учредитель и руководитель стартапа Дима Морев, также эту информацию подтвердил и один из инвесторов.



Дмитрий сообщил, что во время текущего финансирования проект Tico Network оценили в 1 миллион евро. 200 000 долларов в данный стартап инвестировал пул европейских венчурных капиталистов – юридических и физических лиц, которым была выделена 20% доля в проекте. Кроме того, 50 000 евро (взамен на 5% долю в компании) вложил латвийский частный инвестор.



На сегодняшний день Tico Network работает над 2-мя перспективными продуктами. Чат-бот Frank является своеобразным связующим звеном между пользователями сервисов такси и различными мобильными приложениями: клиенты имеют возможность зарегистрировать свой вызов с помощью бота в социальных сетях либо мессенджерах, а стартап отправит его всем подсоединенным к нему такси.



Другим продуктом является площадка Frankly Partnership, которая используется для обмена поступившими заказами между различными мобильными приложениями по вызову такси. Оба этих сервиса взаимосвязаны – все подсоединенные к чат-боту такси имеют возможность потом пользоваться и Frankly Partnership.



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Стоит отметить, что Frank станет получать прибыль с динамической комиссии со всех доходов, получаемых такси-компаниями с помощью чат-бота. Вместе с тем, продукт Frankly Partnership монетизируется посредством комиссионных отчислений с любого перенаправленного заказа, которые тоже отнимаются из дохода такси-компании. При этом те, кто перенаправляют полученный заказ в иной сервис, также получают прибыль с комиссионных выплат.



Пока Frank работает в тестовом режиме, сегодня к чат-боту подсоединяется одно из 80 «ожидающих в очереди» мобильных приложений для вызова такси, которые функционируют в 600 городах в разных уголках планеты, сообщил генеральный директор Tico Network. Первоначальное тестирование проведут в целом ряде городов, среди которых и Рига, в следующие 2 месяца. Выйти на самоокупаемость компания собирается в 2017 году.



Стартап Tico Network был учрежден в позапрошлом году, первоначально данный проект создал площадку для такси-сервисов, которая схожа по своему функционалу с Frankly Partnership. Затем направление деятельности стартапа сместилось в сторону мобильных приложений для вызова такси. Теперь компания зарегистрирована в британской столице, несмотря на то, что главное представительство по-прежнему размещено в Риге.



Сейчас в штате Tico Network работает 12 сотрудников, 9 из которых – русскоговорящие программисты, в том числе и россияне, рассказал Дмитрий. Как он утверждает, в проекте теперь работает и прежний директор по маркетингу азиатского подразделения Uber.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/58753882e5c35 Латвийский проект из индустрии такси-услуг Tico Network, который запустили уроженцы Российской Федерации и других стран СНГ, получил свыше 250 000 долларов финансирования. О данном событии журналистам рассказал учредитель и руководитель стартапа Дима Морев, также эту информацию подтвердил и один из инвесторов.Дмитрий сообщил, что во время текущего финансирования проект Tico Network оценили в 1 миллион евро. 200 000 долларов в данный стартап инвестировал пул европейских венчурных капиталистов – юридических и физических лиц, которым была выделена 20% доля в проекте. Кроме того, 50 000 евро (взамен на 5% долю в компании) вложил латвийский частный инвестор.На сегодняшний день Tico Network работает над 2-мя перспективными продуктами. Чат-бот Frank является своеобразным связующим звеном между пользователями сервисов такси и различными мобильными приложениями: клиенты имеют возможность зарегистрировать свой вызов с помощью бота в социальных сетях либо мессенджерах, а стартап отправит его всем подсоединенным к нему такси.Другим продуктом является площадка Frankly Partnership, которая используется для обмена поступившими заказами между различными мобильными приложениями по вызову такси. Оба этих сервиса взаимосвязаны – все подсоединенные к чат-боту такси имеют возможность потом пользоваться и Frankly Partnership.Стоит отметить, что Frank станет получать прибыль с динамической комиссии со всех доходов, получаемых такси-компаниями с помощью чат-бота. Вместе с тем, продукт Frankly Partnership монетизируется посредством комиссионных отчислений с любого перенаправленного заказа, которые тоже отнимаются из дохода такси-компании. При этом те, кто перенаправляют полученный заказ в иной сервис, также получают прибыль с комиссионных выплат.Пока Frank работает в тестовом режиме, сегодня к чат-боту подсоединяется одно из 80 «ожидающих в очереди» мобильных приложений для вызова такси, которые функционируют в 600 городах в разных уголках планеты, сообщил генеральный директор Tico Network. Первоначальное тестирование проведут в целом ряде городов, среди которых и Рига, в следующие 2 месяца. Выйти на самоокупаемость компания собирается в 2017 году.Стартап Tico Network был учрежден в позапрошлом году, первоначально данный проект создал площадку для такси-сервисов, которая схожа по своему функционалу с Frankly Partnership. Затем направление деятельности стартапа сместилось в сторону мобильных приложений для вызова такси. Теперь компания зарегистрирована в британской столице, несмотря на то, что главное представительство по-прежнему размещено в Риге.Сейчас в штате Tico Network работает 12 сотрудников, 9 из которых – русскоговорящие программисты, в том числе и россияне, рассказал Дмитрий. Как он утверждает, в проекте теперь работает и прежний директор по маркетингу азиатского подразделения Uber.По материалам rb.ru

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