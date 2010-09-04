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Ivantis для устройства микроинвазивной хирургии глаукомы привлекла $25 млн инвестиций

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Ivantis для устройства микроинвазивной хирургии глаукомы привлекла $25 млн инвестиций



Американская компания Ivantis из Ирвайн штат Калифорния является разработчиком устройства предназначенного для снижения глазного давления у пациентов с глаукомой привлекла $25 млн. инвестиций в серии C.

Инвестиционный раунд возглавил RA Capital Management, при участии нового инвестора Mérieux Développement, а также существующих инвесторов.

Компания намерена использовать привлеченные средства для коммерциализации устройства Hydrus Microstent после его ожидаемого утверждения американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в 2018 году.




Дэйв Ван Метер является президентом и главным исполнительным директором компании Ivantis, которая развивает Hydrus Microstent. Это новое устройство для микроинвазивной хирургии глаукомы, которое проходит через минимально инвазивную микрохирургическую процедуру для снижения давления глаз восстановив естественный путь оттока внутриглазной жидкости пациента.

В настоящее время в США основные испытания Hydrus Microstent оценены в операциях по удалению катаракты для пациентов с глаукомой. Данное устройство используется, как в хирургии катаракты, так и в автономной хирургии глаукомы на международном уровне.




Ivantis является компанинй, которая занимается разработкой новых инновационных решений для глаукомы. Современные методы терапии для первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ), включают в себя глазные капли, лазерную терапию и хирургию. Но каждый из них имеет свои ограничения. Глаукома остается ведущей причиной слепоты во всем мире, нуждающаяся улучшения в альтернативных методах лечения. Цель компании заключается в том, чтобы разработать новые и эффективные решения для специалистов-офтальмологов. На данный момент 70 млн. человек во всем мире затронуты этой изнурительной болезнью.




Перевод специально для mmgp.ru


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