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Корпорация "Роснефть" отправляет отдыхать своих сотрудников на Кубу

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Старый Вчера, 23:14
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Корпорация "Роснефть" отправляет отдыхать своих сотрудников на Кубу


В средствах массовой информации просочилась информация о том, что дочерняя компания государственной нефтедобывающей корпорации "Роснефть", "РН-Учет" в рамках программы покупок туристических путёвок для сотрудников корпорации, выбрала единственного поставщика услуг - компанию "Гаванатур Интернешнл". Именно эта туристическая компания и займётся организацией отдыха на Кубе работников компании "Роснефть", и членов их семей. В течение текущего Нового Года, в рамках программы будет выкуплено 50 туристических путёвок, на общую сумму 5,7 млн рублей.

В официальном заявлении указывается, что покупка туристических путёвок у одного поставщика услуг, основана на ранее подписанном соглашении о сотрудничестве между российскими государственными корпорациями "Роснефть", "Интер РАО" и кубинскими компаниями АО "Корпорация "Кубинские медицинские услуги" и туристическим агентством "Гаванатур". Соглашение было подписано в 2013 году.

В общей сложности, с 2013 года, по программе оздоровления на Кубе отдохнуло 4000 сотрудников компании "Роснефть", и членов их семей. Как выяснили журналисты, дочерние структуры российской государственной корпорации "Роснефть", за прошлый год на эти цели потратили 40 млн рублей. На выделенные средства были куплены путёвки для сотрудников таких компаний, как "РН-Пурнефтегаз", "Ванкорнефти", "РН-Информ", "РН-Бурение" и других дочерних подразделение корпорации "Роснефть".

Ранее, в декабре 2014 года, журналисты в ходе расследования выяснили, что на отдых 1800 своих работников на Кубе, госкорпорация "Роснефть" за год потратила 57 млн рублей. На сайте государственных закупок указывалось, что на Кубе отдохнут сотрудники 87 дочерних структур корпорации, а стоимость одной путёвки закладывается в бюджет программы, не менее 87 тыс рублей. В стоимость путёвки входит перелёт, номер в отеле, трёхразовое питание, использование бассейна при отеле, а так же лечебно-диагностические процедуры и экскурсионные программы.

Больше всех путёвок получила дочерняя компания корпорации "Роснефть", "РН-Юганскнефтегаз". На неё пришлось 400 путёвок, общей стоимостью 34,8 млн рублей. На путёвки для сотрудников других дочерних компаний, "Ангарская нефтехимическая компания" и "Самотлорнефтегназ" потрачено было 13,7 млн и 8,7 млн рублей соответственно.

Государственная нефтедобывающая компания "Роснефть" часто объявляет тендеры на организацию отдыха для своих сотрудников. Чаще всего выбирая отдых на территории России, как более дешёвый. К примеру, на отдых сотрудников в Республике Крым, было потрачено несколько десятков млн рублей, только за май 2014 года. В октябре того же года, на отдых там же было потрачено ещё 74,3 мнл рублей.

Whore65

специально для mmgp.ru
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