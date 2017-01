Denver10 Мастер

Фонд Юрия Мильнера инвестировал в модернизацию телескопа VLT для поиска экзопланет

Фонд Юрия Мильнера инвестировал в проект по усовершенствованию телескопа The Very Large Telescope (VLT) предназначенного для поиска экзопланет.







Фонд Breakthrough Initiatives, который основан бизнесменом, выходцем из России Юрием Мильнером, инвестировал в проект по усовершенствованию телескопа The Very Large Telescope (рус. Очень большой телескоп) находящегося на высоте 2635м в пустыне в Республике Чили. Инвестиции пойдут на модернизацию комплекса состоящего из 4 отдельных 8,2-метровых оптических телескопов для усовершенствования свойств телескопа по поиску подходящих для жизни экзопланет в самой ближней к Солнцу звездной системы Альфа Центавра (4,35 световых лет). Об этом говорится на официальном сайте компании.

















Телескоп The Very Large Telescope (VLT).



Договоренность между фондом российского миллиардера и бизнесмена Юрия Мильнера и международной исследовательской компанией European southern observatory, которая включает 15 европейских государств и Бразилию, предусматривает усовершенствование на телескопе приемника среднего инфракрасного диапазона VISIR, что весьма повысит потенциал VLT по поиску экзопланет в ближайшей к Солнцу звездной системе Альфа Центавра.



Сумма вложенных инвестиций пока держится в секрете. Известно, что в рамках инвестиционного проекта фонд Юрия Мильнера будет иметь возможность использовать VLT в своих целях в 2019 году.



В апреле прошлого года фонд Ю.Мильнера совместно с английским физиком-теоретиком и популяризатором науки Стивеном Хокингом представил проект Breakthrough Starshot по отправке мини-аппаратов к звёздной системе Альфа Центавра.





Стивен Хокинг.



В августе того же 2016 года, международная исследовательская организация European southern observatory обнаружила у звезды Проксима Центавра (входящей в двойную систему Альфа Центавра) экзопланету в зоне обитаемости. Это событие усилило потенциал для реализации межзвездной экспедиции, говорят в обсерватории.



