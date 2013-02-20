Фонд Юрия Мильнера инвестировал в модернизацию телескопа VLT для поиска экзопланет

Фонд Юрия Мильнера инвестировал в проект по усовершенствованию телескопа The Very Large Telescope (VLT) предназначенного для поиска экзопланет.
Фонд Breakthrough Initiatives
, который основан бизнесменом, выходцем из России Юрием Мильнером
, инвестировал в проект по усовершенствованию телескопа The Very Large Telescope
(рус. Очень большой телескоп) находящегося на высоте 2635м в пустыне в Республике Чили. Инвестиции пойдут на модернизацию комплекса состоящего из 4 отдельных 8,2-метровых оптических телескопов для усовершенствования свойств телескопа по поиску подходящих для жизни экзопланет в самой ближней к Солнцу звездной системы Альфа Центавра (4,35 световых лет). Об этом говорится на официальном сайте компании.
Телескоп The Very Large Telescope (VLT).
Договоренность между фондом российского миллиардера и бизнесмена Юрия Мильнера
и международной исследовательской компанией European southern observatory
, которая включает 15 европейских государств и Бразилию, предусматривает усовершенствование на телескопе приемника среднего инфракрасного диапазона VISIR
, что весьма повысит потенциал VLT
по поиску экзопланет в ближайшей к Солнцу звездной системе Альфа Центавра
.
Сумма вложенных инвестиций пока держится в секрете. Известно, что в рамках инвестиционного проекта фонд Юрия Мильнера
будет иметь возможность использовать VLT
в своих целях в 2019 году.
В апреле прошлого года фонд Ю.Мильнера
совместно с английским физиком-теоретиком и популяризатором науки Стивеном Хокингом
представил проект Breakthrough Starshot
по отправке мини-аппаратов к звёздной системе Альфа Центавра
.
Стивен Хокинг
.
В августе того же 2016 года, международная исследовательская организация European southern observatory
обнаружила у звезды Проксима Центавра
(входящей в двойную систему Альфа Центавра
) экзопланету в зоне обитаемости. Это событие усилило потенциал для реализации межзвездной экспедиции, говорят в обсерватории.
По материалам: http://rb.ru/news/very-large-milner