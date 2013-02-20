Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,745 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Фонд Юрия Мильнера инвестировал в модернизацию телескопа VLT для поиска экзопланет

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 22:57
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,447
Благодарностей: 1,404
КП: 0.186

награды Волшебный горшочек 
Фонд Юрия Мильнера инвестировал в модернизацию телескопа VLT для поиска экзопланет

Фонд Юрия Мильнера инвестировал в проект по усовершенствованию телескопа The Very Large Telescope (VLT) предназначенного для поиска экзопланет.



Фонд Breakthrough Initiatives, который основан бизнесменом, выходцем из России Юрием Мильнером, инвестировал в проект по усовершенствованию телескопа The Very Large Telescope (рус. Очень большой телескоп) находящегося на высоте 2635м в пустыне в Республике Чили. Инвестиции пойдут на модернизацию комплекса состоящего из 4 отдельных 8,2-метровых оптических телескопов для усовершенствования свойств телескопа по поиску подходящих для жизни экзопланет в самой ближней к Солнцу звездной системы Альфа Центавра (4,35 световых лет). Об этом говорится на официальном сайте компании.








Телескоп The Very Large Telescope (VLT).

Договоренность между фондом российского миллиардера и бизнесмена Юрия Мильнера и международной исследовательской компанией European southern observatory, которая включает 15 европейских государств и Бразилию, предусматривает усовершенствование на телескопе приемника среднего инфракрасного диапазона VISIR, что весьма повысит потенциал VLT по поиску экзопланет в ближайшей к Солнцу звездной системе Альфа Центавра.

Сумма вложенных инвестиций пока держится в секрете. Известно, что в рамках инвестиционного проекта фонд Юрия Мильнера будет иметь возможность использовать VLT в своих целях в 2019 году.

В апреле прошлого года фонд Ю.Мильнера совместно с английским физиком-теоретиком и популяризатором науки Стивеном Хокингом представил проект Breakthrough Starshot по отправке мини-аппаратов к звёздной системе Альфа Центавра.


Стивен Хокинг.

В августе того же 2016 года, международная исследовательская организация European southern observatory обнаружила у звезды Проксима Центавра (входящей в двойную систему Альфа Центавра) экзопланету в зоне обитаемости. Это событие усилило потенциал для реализации межзвездной экспедиции, говорят в обсерватории.

По материалам: http://rb.ru/news/very-large-milner

__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Выгодный обмен
Последний раз редактировалось Denver10; Вчера в 22:59.
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
горячие новости, инвестирование, инвестиции, инвестиции в бизнес, финансы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвестфонд Юрия Мильнера вложился в бразильского «убийцу» банков TenDemon Новости платежных систем 2 08.01.2017 18:46
Проект поиска разумной жизни SETI получил $100 миллионов от Юрия Мильнера CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.12.2015 14:28
Фонд DST Global Юрия Мильнера инвестировал $185 млн в индийский сервис такси Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 2 10.04.2015 18:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар LanO
В Петербурге загорелся строящийся для Минобороны корабль
От LanO в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар melomann
Рой беспилотников: новая технология ВМС США
От melomann в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Ratatara
Врачам нарисуют зарплату
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар investlife.m
Royalplaceinvest - royalplaceinvest.com
От investlife.m в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар hyipnz
NasdaqClub - NasdaqClub.com
От hyipnz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ATT
Форекс-клуб получил лицензию ЦБ
От ATT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube