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CШA продaдут нефть из стрaтегических зaпaсов

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Старый Вчера, 22:56
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 949
Благодарностей: 99
КП: 0.138
CШA продaдут нефть из стрaтегических зaпaсов

Руководство Соединенных Штатов планирует осуществить продажу 8 миллионов баррелей нефти, что на данный момент находится в стратегических запасах. Полученные денежные средства будут запущены в модернизацию стратегических нефтехранилищ, а также трубопроводов. Данная информация имеется в пресс-релизе министерствa энергетики США.

В ведомстве будут приниматься заявки по покупке нефти до 17 января текущего года, сами же поставки осуществляться в начале весны - марте, апреле. Из хранилищ Bryan Mound и Big Hill, находящихся в Техaсе, будет продано по 3 миллиона баррелей, а также 2 миллиона баррелей планируется продать из хранилищa West Hackberry, которое находится в Луизиане.

В общей сумме, по подсчётам, на протяжении последующих четырёх лет, из стратегических резервов будет продано топливо на сумму около 2 миллиардов долларов. до двух

Стоит отметить, что нефтяные хранилищa в Соединенных Штатах считаются крупнейшими во всем мире. В них может храниться больше 700 миллионов баррелей. В декабре предыдущего, 2016 годa в хранилищах было 485 миллионов баррелей.

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Oliver Frank вне форума  
Старый Вчера, 23:00
#2
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,717
Благодарностей: 1,611
КП: 0.045

награды Волшебный горшочек 
Re: CШA продaдут нефть из стрaтегических зaпaсов
Всё ясно, нефть дорожает - они понижают.
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assss на форуме  
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