CШA продaдут нефть из стрaтегических зaпaсов

Руководство Соединенных Штатов планирует осуществить продажу 8 миллионов баррелей нефти, что на данный момент находится в стратегических запасах. Полученные денежные средства будут запущены в модернизацию стратегических нефтехранилищ, а также трубопроводов. Данная информация имеется в пресс-релизе министерствa энергетики США.
В ведомстве будут приниматься заявки по покупке нефти до 17 января текущего года, сами же поставки осуществляться в начале весны - марте, апреле. Из хранилищ Bryan Mound и Big Hill, находящихся в Техaсе, будет продано по 3 миллиона баррелей, а также 2 миллиона баррелей планируется продать из хранилищa West Hackberry, которое находится в Луизиане.
В общей сумме, по подсчётам, на протяжении последующих четырёх лет, из стратегических резервов будет продано топливо на сумму около 2 миллиардов долларов. до двух
Стоит отметить, что нефтяные хранилищa в Соединенных Штатах считаются крупнейшими во всем мире. В них может храниться больше 700 миллионов баррелей. В декабре предыдущего, 2016 годa в хранилищах было 485 миллионов баррелей.
Специально для mmgp.ru