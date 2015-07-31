Кризис доверия: сколько украинцев доверяют банкам&

Банковской системе доверяет лишь 6,8% граждан Украины. Такие показатели демонстрируются в исследованиях, которые был проведены представителями Украинского института будущего. Опрос респондентов проводился еще с 21 по 28 ноября прошлого года, в нем приняло участие около 2 тысяч человек.
Касательно национализации крупнейшего банка страны «Приватбанк» мнения украинцев разделились: 38,7% - выступили против этого решение, 27,5%- за и 33,7% - затрудняются ответить на этот счет. Большинство граждан Украины поддержавших национализацию «Приватбанка» являются жителями западных регионов (34%), большая часть населения восточной Украины не поддерживает такого решения (53,6%).
Стоит отметить, что чем ниже материальное положение среди респондентов, тем чаще не существует четкого мнения по данному поводу. Зачастую национализация «Приватбанка» не поддерживается респондентами, которые оценивают свое финансовое положение на среднем и низком уровне (25,8% и 28,8%).
Около 57% украинцев не имеют доверительного отношения к банкам и считают правильным решением хранить деньги дома. По мнению каждого четвертого гражданина, доверительного отношения к банкам нет, но они бы не отказались хранить свои средства в них. Имеют доверие к банковским учреждениям лишь 6,8% граждан Украины.
При этом, среди старших людей уровень доверия к банковской системе меньше, чем среди молодого поколения в возрасте от 18 до 24 лет. Среди молодежи этот показатель составляет 49,7%, а среди людей старше 50 банкам не доверяет 63,7% опрошенных.
Специально для mmgp.ru