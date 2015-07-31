Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,745 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Кризис доверия: сколько украинцев доверяют банкам&

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 22:41
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 949
Благодарностей: 99
КП: 0.138
Кризис доверия: сколько украинцев доверяют банкам&

Банковской системе доверяет лишь 6,8% граждан Украины. Такие показатели демонстрируются в исследованиях, которые был проведены представителями Украинского института будущего. Опрос респондентов проводился еще с 21 по 28 ноября прошлого года, в нем приняло участие около 2 тысяч человек.

Касательно национализации крупнейшего банка страны «Приватбанк» мнения украинцев разделились: 38,7% - выступили против этого решение, 27,5%- за и 33,7% - затрудняются ответить на этот счет. Большинство граждан Украины поддержавших национализацию «Приватбанка» являются жителями западных регионов (34%), большая часть населения восточной Украины не поддерживает такого решения (53,6%).

Стоит отметить, что чем ниже материальное положение среди респондентов, тем чаще не существует четкого мнения по данному поводу. Зачастую национализация «Приватбанка» не поддерживается респондентами, которые оценивают свое финансовое положение на среднем и низком уровне (25,8% и 28,8%).

Около 57% украинцев не имеют доверительного отношения к банкам и считают правильным решением хранить деньги дома. По мнению каждого четвертого гражданина, доверительного отношения к банкам нет, но они бы не отказались хранить свои средства в них. Имеют доверие к банковским учреждениям лишь 6,8% граждан Украины.

При этом, среди старших людей уровень доверия к банковской системе меньше, чем среди молодого поколения в возрасте от 18 до 24 лет. Среди молодежи этот показатель составляет 49,7%, а среди людей старше 50 банкам не доверяет 63,7% опрошенных.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
Oliver Frank вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банкам запретят постоянно винить украинцев в пропаже денег с карт moskva Новости в банковской сфере и страховании 4 19.06.2016 23:31
4 графика о том, как кризис поменял привычки украинцев Funy-Maker Новости в мире финансов и инвестиций 17 11.11.2015 17:29
Сколько украинцев доверяют банкам (исследование) moskva Новости в банковской сфере и страховании 6 01.10.2015 19:53
Несмотря на кризис, россияне все больше доверяют банкам Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.08.2015 18:12
Аналитики: В развитых странах не доверяют облакам. В России доверяют Саша Чакки Новости технологий и интернета 1 31.07.2015 04:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Смотрю как открывается советник в мета трейдере и даю сигналы
От Аня Дорошкеви в разделе «Сигналы бинарных опционов»
Аватара нет
clickay.com - клики, тесты, задания, игры
От CH1979 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар slapjack
egoldinvest.biz - верну 60% рефских
От slapjack в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
0bl -0bl.ru
От TrojanWar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Profitmania.com - profitmania
От danides в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Aisller
8 советов для создания своей торговой системы
От Aisller в разделе «Forex: форум для начинающих»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube