Oziris Специалист

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Статистика по развитию молочного животноводства в Белоруссии и России



Недавно на одном форуме, где я частенько бываю, была опубликована информация о мировом производстве сыра и сливочного масла, а так же о мировых объёмах торговли этими видами продуктов питания. Сама информация очень большая, я просмотрел большей частью только по странам СНГ. Оказалось, что прирост производства наблюдался только в двух странах бывшего СССР, за все эти годы, а именно в Российской Федерации и в Республике Беларусь. В итоге, получились вот такие вот сводные таблицы, из большого массива информации по общемировому производству.









В данных таблицах производство, экспорт и импорт указывается в тысячах тонн. Стоимость указана в российской валюте, то есть в рублях. Ценник, указанный за сыр - 400 руб за кг, ценник на сливочное мало - 300 руб за кг. Примерно такие средние цены на указанные продукты питания в российских магазинах.



Показатели производства на душу население даны в расчёте - в тоннах на 1 миллион человек.



Теперь, основываясь на полученной информации можно сделать интересные выводы.



К примеру, Республика Беларусь, с 1992 года по 2013 год смогла нарастить производство сыра в 3,44 раза, тогда как Российская Федерация всего лишь в 1,63 раза. Если учитывать производство сыра на душу населения, то перекос производительности ещё больше, в сторону Белоруссии, в 4,12 раза больше, чем в России.



Республика Беларусь нарастила производство сливочного масла, за эти же годы, в 1,01 раза, тогда как в России производство сливочного масла сократилось на 70 процентов. При этом производство на душу населения в Белоруссии сливочного масла, превышает аналогичные показатели по России в 6,7 раза.



Интересна информация по объёмам торговли. Экспорт сыра, из Республики Беларусь, составил 56 млрд рублей, а по сливочному маслу - 20 млрд рублей. То есть общая сумма экспорта равняется 76 млрд рублей. По курсу на сегодняшний день - это более 1 млрд долларов США.



Стоит учитывать, что белорусские производители продают свою продукцию исключительно в Россию, а это значит, что в 2013 году белорусы смогли обеспечить жителей России на 30 процентов от общего объёма импорта сыра и на 50 процентов от импорта сливочного масла.



И здесь есть интересный вывод глобального масштаба. В Белоруссии, все эти годы, активно инвестировали в развитие молочного сельского хозяйства, которое смогло обеспечить не только внутреннего потребителя своей продукцией, но и заполнить большой объём импорта соседней России.



Специально для mmgp.ru Недавно на одном форуме, где я частенько бываю, была опубликована информация о мировом производстве сыра и сливочного масла, а так же о мировых объёмах торговли этими видами продуктов питания. Сама информация очень большая, я просмотрел большей частью только по странам СНГ. Оказалось, что прирост производства наблюдался только в двух странах бывшего СССР, за все эти годы, а именно в Российской Федерации и в Республике Беларусь. В итоге, получились вот такие вот сводные таблицы, из большого массива информации по общемировому производству.В данных таблицах производство, экспорт и импорт указывается в тысячах тонн. Стоимость указана в российской валюте, то есть в рублях. Ценник, указанный за сыр - 400 руб за кг, ценник на сливочное мало - 300 руб за кг. Примерно такие средние цены на указанные продукты питания в российских магазинах.Показатели производства на душу население даны в расчёте - в тоннах на 1 миллион человек.Теперь, основываясь на полученной информации можно сделать интересные выводы.К примеру, Республика Беларусь, с 1992 года по 2013 год смогла нарастить производство сыра в 3,44 раза, тогда как Российская Федерация всего лишь в 1,63 раза. Если учитывать производство сыра на душу населения, то перекос производительности ещё больше, в сторону Белоруссии, в 4,12 раза больше, чем в России.Республика Беларусь нарастила производство сливочного масла, за эти же годы, в 1,01 раза, тогда как в России производство сливочного масла сократилось на 70 процентов. При этом производство на душу населения в Белоруссии сливочного масла, превышает аналогичные показатели по России в 6,7 раза.Интересна информация по объёмам торговли. Экспорт сыра, из Республики Беларусь, составил 56 млрд рублей, а по сливочному маслу - 20 млрд рублей. То есть общая сумма экспорта равняется 76 млрд рублей. По курсу на сегодняшний день - это более 1 млрд долларов США.Стоит учитывать, что белорусские производители продают свою продукцию исключительно в Россию, а это значит, что в 2013 году белорусы смогли обеспечить жителей России на 30 процентов от общего объёма импорта сыра и на 50 процентов от импорта сливочного масла.И здесь есть интересный вывод глобального масштаба. В Белоруссии, все эти годы, активно инвестировали в развитие молочного сельского хозяйства, которое смогло обеспечить не только внутреннего потребителя своей продукцией, но и заполнить большой объём импорта соседней России.

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