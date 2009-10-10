Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,734 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Резервный фонд России за год уменьшился в 3,7 раза

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:31
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2009
Сообщений: 1,791
Благодарностей: 155
КП: 0.074
Резервный фонд России за год уменьшился в 3,7 раза


Сегодня, то есть 10 января 2017 года, Министерство Финансов России опубликовало годовой отчёт по государственным финансам. Был затронут и вопрос резервных фондов России. Согласно опубликованным данным, Резервный Фонд, на конец 2016 года, сократился в 3,7 раза, по сравнению с 2015 годом, до 0,9721 трлн рублей. Существенно похудел и Фонд Национального Благосостояния, на 17 процентов, по отношению к 2015 году, до 4360 млрд рублей. При этом за последний месяц ушедшего года Резервный фонд уменьшился на 58,2 процента, а Фонд Национального Благосостояния на 5,8 процента.

В последний месяц 2016 года, средства из Резервного Фонда, в валюте иностранных государств, которые хранились на счетах Центрального Банка, были реализованы на валютном рынке. В частности, было реализовано 6,87 млрд долларов США, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов. Полученные 0,9669 трлн рублей, были направлены в федеральный бюджет России.

Кстати говоря, полученная рублёвая ликвидность от продажи валюты из Резервных фондов зачислялась на счета федерального бюджета дважды, в январе и декабре. В 2015 году такое происходило всего лишь один раз, в январе.

В конце декабря 2016 года, в своём интервью Антон Силуанов, который возглавляет Министерство финансов России, заявил, что при ожидаемом росте цен на энергоносители, полученные дополнительные деньги будут направлены на покрытие дефицита федерального бюджета, чтобы в последующие годы сохранить средства из Резервных фондов.

В конце ноября 2016 года, Антон Силуанов рассказал журналистам о том, что за прошедшие два года Россия потратила 4700 млрд рублей из Резервного Фонда, а к концу 2016 года там останется 1100 млрд рублей. Оставшаяся сумма, по мнению министра финансов России, будет потрачена в 2017 году, на покрытие дефицита федерального бюджета.

Но, по данным всё того же Министерства финансов Российской Федерации, на начало декабря 2016 года на счетах Резервного Фонда находилось 2033 млрд рублей, или 2,5 процента ВВП. Размер Фонда Национального Благосостояния оценивался Минфином на сумму 4629 млрд рублей, или 5,6 процента ВВП России.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
Oziris на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервный фонд России опустеет в 2017 году Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 34 13.11.2016 18:44
Резервный фонд Центробанка России срочно вынужден занимать деньги у коммерческих банк den350 Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.04.2016 20:35
В два раза уменьшился заработок коллекторов на россиянах DepecheM Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.09.2015 15:30
Резервный фонд России может быть истрачен уже в следующем году Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.09.2015 22:25
Резервный фонд России сократился на 20 процентов за месяц fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.03.2015 19:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Shalom
"Мир Юрского периода" установил новый рекорд: более 1 млрд. долларов за 13 дней
От Shalom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dmitrytkachev
Blackwood Pro
От dmitrytkachev в разделе «Программное обеспечение»
Аватар tomax86
Какая у вас конверсия на сайте-воронке?
От tomax86 в разделе «Инфо-бизнес»
Аватара нет
Президент Литвы назвала Россию террористическим государством
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватар MHyips
Готовый дизайн для Hyips Lister Pro
От MHyips в разделе «Архив»
Аватара нет
Investforall - Investforall.biz
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube