Резервный фонд России за год уменьшился в 3,7 раза

Сегодня, то есть 10 января 2017 года, Министерство Финансов России опубликовало годовой отчёт по государственным финансам. Был затронут и вопрос резервных фондов России. Согласно опубликованным данным, Резервный Фонд, на конец 2016 года, сократился в 3,7 раза, по сравнению с 2015 годом, до 0,9721 трлн рублей. Существенно похудел и Фонд Национального Благосостояния, на 17 процентов, по отношению к 2015 году, до 4360 млрд рублей. При этом за последний месяц ушедшего года Резервный фонд уменьшился на 58,2 процента, а Фонд Национального Благосостояния на 5,8 процента.
В последний месяц 2016 года, средства из Резервного Фонда, в валюте иностранных государств, которые хранились на счетах Центрального Банка, были реализованы на валютном рынке. В частности, было реализовано 6,87 млрд долларов США, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов. Полученные 0,9669 трлн рублей, были направлены в федеральный бюджет России.
Кстати говоря, полученная рублёвая ликвидность от продажи валюты из Резервных фондов зачислялась на счета федерального бюджета дважды, в январе и декабре. В 2015 году такое происходило всего лишь один раз, в январе.
В конце декабря 2016 года, в своём интервью Антон Силуанов, который возглавляет Министерство финансов России, заявил, что при ожидаемом росте цен на энергоносители, полученные дополнительные деньги будут направлены на покрытие дефицита федерального бюджета, чтобы в последующие годы сохранить средства из Резервных фондов.
В конце ноября 2016 года, Антон Силуанов рассказал журналистам о том, что за прошедшие два года Россия потратила 4700 млрд рублей из Резервного Фонда, а к концу 2016 года там останется 1100 млрд рублей. Оставшаяся сумма, по мнению министра финансов России, будет потрачена в 2017 году, на покрытие дефицита федерального бюджета.
Но, по данным всё того же Министерства финансов Российской Федерации, на начало декабря 2016 года на счетах Резервного Фонда находилось 2033 млрд рублей, или 2,5 процента ВВП. Размер Фонда Национального Благосостояния оценивался Минфином на сумму 4629 млрд рублей, или 5,6 процента ВВП России.
Специально для mmgp.ru