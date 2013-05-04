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Обучение заработку в интернете. 20к в день легко!

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В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
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Старый Сегодня, 22:15
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.01.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Обучение заработку в интернете. 20к в день легко!
Доброго времени суток!

Предлагаю обучение по заработку в различных нишах. Как в интернете(онлайн), так и в жизни(оффлайн)
За 9 лет манимэйкинга я опробовал сотни схем работы в различных сферах. За последние два года на основе полученного опыта были составлены десятки схем для работы, которые до сих пор отлично работаю и приносят прибыль. Суммы заработка разные в зависимости от метода работы: 2.000 - 5.000 рублей в день, 100.000 - 1.000.000 рублей в месяц.

Каких-либо особых навыков для работы не требуется. Времязатраты на каждую тему свои(2-6 часов)
Вложения нужны везде(2.000-5.000р разово в любой теме) Некторые темы требуют большего, но пока наш процесс обучения дойдёт до уровня таких схем, у вас в карманах будут уже десятки тысяч.

Итак, как проходит обучение: всё начинается от простого к сложному. Сначала более простые схемы, затем уже более сложные. Выдаю информацию, вы ознакомливаетесь, затем задаёте вопросы, я всё рассказываю, показываю. Работаете - получаете деньги. После получения прибыли, переходим к другой схеме и т.д.

Первые несколько человек получат доступ бесплатно за отзыв. Вторые 5 человек - 7.000 рублей. Третьи 5 - 10.000 рублей. Все остальные - 15.000 рублей. Кол-во мест ограничено, так как всем помогать у меня не получится физически.

Перед доступом к обучению, будет проводится небольшое, так сказать, собеседование. Чтобы я знал, с чего начинать и как вас обучать. Могу отказать без объяснения причин!

Зачем я это делаю? Под рукой имею бизнес, нужны партнёры для работы. После обучения возможно возьму 2-ух человек для работы со мной.

Для связи использую ICQ: 637852829
__________________
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ThomasMraz на форуме  
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