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Лаборатория торговых планов.
Не знаю на сколько эта тема будет популярна, но считаю что вернее всего учится, понимать, осознавать - на реальных примерах. От сюда решил создать такую тему:
Если у вас есть торговый план, допустим купить или продать некий инструмент, но вы не совсем уверенны на сколько он грамотен, или не совсем понимаете в каком состоянии рынок и правильно ли будет вообще торговать этот инструмент - то эта тема для вас.
Тут мы будет вместе разбирать грамотна сделка будет (была) или нет.
Правила просты:
- ВЫ Говорите (желательно со скрином инструмента), что хотите продать (купить), где войти, где стоп-лосс, где тейк-профит и почему (исходя из какой идеи). Или можем разобрать старую сделку и поискать ошибки.
- Я даю расклад по инструменту в каком он состоянии и объясняю ошибки торгового плана, если они есть.
Задача: помочь на практических примерах объяснить чем отличается грамотная сделка от не грамотной. Со всеми вытекающими плюсами для вас))
Единственно учитывайте что я торгую средне-срочно, потому сделки и торговые планы будем рассматривать от тайм-фрейма Н1 и выше.