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Мысли вслух, ситуации на рынке.

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Трейдинг без "сказок"" - авторский блог пользователя Klod
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Старый Сегодня, 21:25
#1
Мастер
 
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Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 41
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 3,324
Благодарностей: 1,365
КП: 0.190

награды Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Мысли вслух, ситуации на рынке.
В этой теме буду писать то, что мне покажется интересным или поучительным. Ну или если что-то интересное вспомню. А также если возникнет интересная ситуация на рынке инструментов под которые нет своей ветки. Так скажем ветка "солянка"
__________________
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Klod вне форума  
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