Сингапурская компания получила право на 19,5% «Роснефти»



QHG Shares Pte. Ltd получила право распоряжаться 2 млрд 66 млн 727 тыс. 473 акциями «Роснефти».



В материалах «Роснефти» указывается, что основание, в силу которого компания приобрела право распоряжаться долей, наступило 15 декабря 2016 года.



Официальный представитель «Роснефти» от комментариев отказался.



Как ранее сообщал РБК, 5 декабря швейцарский трейдер Glencore зарегистрировал в Великобритании три компании в форме партнерства с ограниченной ответственностью (LLP): QHG Investment, QHG Holding и QHG Trading. Уже в конце декабря во всех компаниях в качестве партнера была зарегистрирована «дочка» катарского государственного инвестфонда QIA — Qatar Holding.



Glencore и QIA составляют консорциум иностранных инвесторов, который в декабре приобрел 19,5% акций «Роснефти», принадлежавших государственному «Роснефтегазу». О сделке главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину 7 декабря. Сумма сделки составила €10,2 млрд (692 млрд руб. по курсу ЦБ на 6 декабря). 16 декабря «Роснефть» объявила, что все средства от продажи акций были перечислены в федеральный бюджет. Glencore объявила о закрытии сделки несколько позже — 3 января.



Уже после этого, 4 января, «Роснефтегаз» отчитался о «завершении всех корпоративных и технических процедур закрытия и расчетов», связанных со сделкой. При этом «Роснефтегаз» уточнял, что речь шла о подготовке более 50 документов и соглашений, заключенных в пяти юрисдикциях.



Ранее сегодня, 10 января, «Роснефть» сообщила о поставке от 4,5 млн до 11 млн т нефти ежегодно одному из совместных предприятий Glencore и QIA — QHG Trading в течение пяти лет. Таким образом, общий объем поставок на протяжении пяти лет составит от 22,5 млн до 55 млн т.



В феврале 2016 года президент Путин на совещании, посвященном вопросам приватизации, отмечал, что при проведении приватизационных сделок «необходимо обеспечить максимальную прозрачность <…> как для их участников, так и для общественности».



