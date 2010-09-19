Trackforce привлекла $7,4 млн для обеспечения максимального уровня безопасности

Компания Trackforce из Сан-Диего Калифорния, являющаяся провайдером программного обеспечения безопасности для физических и технологических решений, привлекла $7,4 млн. финансирования для своего дальнейшего развития.
Текущий инвестиционный раунд был возглавлен венчурным фондом Five Elms Capital.
Компания планирует использовать полученные средства для расширения ассортимента собственных продуктов, дальнейшего ускорения глобальной экспансии, а также для разработки новых опций для своей уникальной платформы.
Возглавляемая генеральным директором Гюрчауме Абитболем (Guirchaume Abitbol), Trackforce является поставщиком SaaS-инструментов по управлению различными операциями системами безопасности, интегрированными мобильными системами охраны, формированию отчетов об инцидентах, оптимизации трудовых ресурсов и составлению отчетов на рабочих местах.
Разработанная данной компанией платформа GuardTek включает в себя сочетание веб- и мобильных приложений для подключения мобильных систем охраны, стационарных систем и менеджеров безопасности, чтобы улучшить контроль за всеми совершаемыми операциями для обеспечения максимального уровня безопасности.
Программный пакет GuardTek в настоящее время активно использует свыше 80 000 пользователей, на более чем 8000 сайтах, в 28 разных странах.
На сегодняшний день компания имеет более 1000 постоянных клиентов, в числе которых присутствуют ведущие мировые провайдеры охранных систем безопасности, крупные аэропорты, университеты и корпорации со всех уголков планеты.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/01/track...h-funding.html
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