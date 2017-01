Encoder Интересующийся

Помощь с файлом XML



Хотелось бы увеличить все значения между тегами <price> на 10%, буду очень благодарен если кто то подскажет как это сделать и насколько это сложно, заранее спасибо!



Часть из файла:



The Meiki Story Mega Pussy (Япония).

</name>

<description>

Артикул: IXI40267

</description>

<adult>

true

</adult>

<vendor/>

<vendorCode>

IXI40267

</vendorCode>

<country_of_origin>

UA

</country_of_origin>

</offer>

<offer id="IXI26201" available="true">

<url>

ht

</url>

<price>

1040

</price>

<currencyId>

UAH

</currencyId>

<categoryId>

148

</categoryId>

<picture>

ht

</picture>

<picture>

ht

</picture>

<name>

