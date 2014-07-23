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Продажи британских суперъяхт достигли пика за последние 8 лет

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Старый Сегодня, 21:08
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Продажи британских суперъяхт достигли пика за последние 8 лет
Продажи британских суперъяхт достигли пика со времен финансового кризиса 2008 года.



Впервые за последние восемь лет годовые объемы продаж отрасли превысили 3 миллиарда фунтов (около 3,7 млрд долларов).

Об этом говорится в докладе Британской судовой федерации, представляющей интересы местных судостроителей различного профиля, передает Би-Би-Си.

Крупнейшими в Британии производителями суперъяхт, чей бренд хорошо известен в разных странах мира, считаются компании Sunseeker и Princess.

В целом же британская отрасль по производству суперъяхт - четвертая в мире, исходя из показателей годового оборота.

Согласно прогнозам экспертов, в 2017 году рост объемов продаж британских суперъяхт замедлится - одной из главных причин этого называют неуверенность инвесторов в связи с "брекситом" и переговорами о выходе Британии из ЕС.

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