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Решили стать трейдером?

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Трейдинг без "сказок"" - авторский блог пользователя Klod
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Старый Сегодня, 21:08
#1
Мастер
 
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Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 41
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 3,324
Благодарностей: 1,365
КП: 0.190

награды Волшебный горшочек Форекс-аналитик 
Решили стать трейдером?
В этой теме опишу некоторые начальные принципы и некоторые мысли, которые нужно осознать перед там как тратить время на освоение этой профессии. Могу понять если читатель некоторые вещи не совсем поймет сразу (не осознает), это не страшно.
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Klod вне форума  
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