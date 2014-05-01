Ряд банков готовы участвовать в программе облигаций госзайма для населения

10.01.2017, 18:21
Банки «Восточный», Почта-банк, Бинбанк и «Российский капитал» выразили заинтересованность в размещении облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, передает ТАСС. По данным агентства, кредитные организации рассчитывают на участие в программе ОФЗ всех российских банков с международным рейтингом не ниже B-.
Ранее о своем участии в размещении ОФЗ заявляли Сбербанк и ВТБ. Однако кредитные организации предложили слишком высокий по оценкам Министерства финансов России размер комиссионных взносов при реализации облигаций. По этой причине выпуск ОФЗ был перенесен на первый квартал 2017 года.
Как сообщал «Ъ», Минфин продолжил отстаивать идею займов у населения. По словам главы ведомства Антона Силуанова, общий объем выпуска специальных облигаций должен составить не более 30 млрд руб. Партнером ведомства по проекту станет Сбербанк.
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3187933